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Дайджест кабельного бизнеса. Москабельмет, Спецкабель, Ассоциация "Электрокабель" и даже готовые кабельные сборки от "Росэлектроники". Подборка самых интересных новостей недели в коротком формате.

Итоги года завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Про продукцию, модернизацию, ОКЛ, металлургию, технологии, сигнально-красный провод и про здоровье! Большой отчетный материал о достижениях и вызовах 2024!

Итоги года завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Про продукцию, модернизацию, ОКЛ, металлургию, технологии, сигнально-красный провод и про здоровье! Большой отчетный материал о достижениях и вызовах 2024! Режкабель проводит модернизацию, руководителям "Оптикэнего" вручили награды, а в 2030 году ждем все виды отечественного оптоволокна.

Кабельстар (CableStar) - это не только кабель, но и комплексная поставка электротехники! Огромный склад и масса возможностей для комплектации объектов!

Мероприятия и происшествия, связанные с кабелем. От электронного лома М.Видео и Эльдорадо, до "хайтека" IEK GROUP.

Слушайте на Kabel.FM новые эпизоды подкастов вместе с НПО "Фариаль"! Анонсы открытой студии и ОКЛ Подкаста с НПП "Спецкабель".

Фото недели от ТК "КабельСтройСервис" с энергетиками "Россетей".

Завершает выпуск партнер журнала RusCable Insider - кабельный завод "Цветлит"! Спецпредложение на СИП еще действует!

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

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RusCable Live - Cable Vision Pro. Мир глазами кабельщиков. PINTegrator© и машинное зрение. 08.12.23