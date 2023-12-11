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RusCable Insider #341 - Китайское оборудование с ChinaCable.Ru, большой отчет от "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" и мандариновое настроение

11 декабря 2023, 14:29 437 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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Новогоднее настроение с яркими оранжевыми мандаринами и оборудованием от ChinaCable.Ru. Дилер кабельного оборудования из Китая с высочайшим уровнем доверия делится историей про китайский язык и мандарины, а еще объясняет, почему китайские заводы часто перестают отвечать и пропадают. ChinaCable.Ru делится своей экспертизой и помогает купить оборудование с гарантией, обеспечивает сервис и наличие запчастей на складе. В референс-листе сотни проектов по поставке оборудования, от нескольких единиц, до целых заводов! Следите за ChinaCable.Ru на YouTube и покупайте кабельное оборудование выгодно и с хорошим настроением! Яркий декабрьский номер в оранжевых цветах с вагонами мандаринов!

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №341 от 11 декабря 2023 года

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Метки: RUSCABLE INSIDER, CHINACABLE.RU, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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