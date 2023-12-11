В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подвели итоги проекта по сравнению эксплуатационных характеристик автомобилей, работающих на электричестве, бензине и газомоторном топливе. Наиболее эффективным видом транспорта для использования в производственной деятельности в черте города стал электромобиль. Преимущество его подтверждено самым низким показателем финансовых затрат на обслуживание в пересчете на один километр пробега.

В течение 2023 года участие в эксперименте принимали восемнадцать автомобилей бригад по учету электроэнергии - по шесть на каждом виде топлива. Ежедневно они преодолевали по городу маршрут протяженностью свыше 50 км для съема контрольных показаний, проверки приборов учета и других видов работ.

Эксперты проводили тест-драйвы, фиксировали и сравнивали с равной по классу техникой расходы на топливо, техническое обслуживание, работы по сертификации и проверке оборудования, внеплановые ремонтные работы. Учитывали, конечно, стоимость самого автомобиля, затраты на уплату налогов и сборов, страхование гражданской ответственности, а также стоимость парковки при работах в центральной части города Белгорода.

В итоге лучшие показатели зафиксированы у электромобиля. Его удельный показатель эксплуатационных расходов на один километр пробега составил 2,2 рубля. Это в три раза меньше, чем у авто на метане и в четыре, чем на бензине. Эксперты приняли во внимание, что цифры могут несколько измениться после замены вышедших из строя частей аккумуляторных батарей, но на результатах проекта это не скажется. В процессе эксплуатации электромонтеры отмечали у электротранспорта легкость управления и запуска, быстроту прогрева салона в зимний период, мобильность в стесненных условиях городских улиц.

На втором месте расположился автомобиль на газомоторном топливе. По расходам на топливо он в три с половиной раза дороже электромобиля. Из преимуществ – газовое оборудование редко ломается, а в городе хорошо развита сеть заправок.

Замыкает рейтинг автомобиль с бензиновым двигателем. Затраты на эксплуатацию шести машин этого класса в 2,2 раза больше, чем у авто на метане, и в 11 раз, чем у электромобилей. К плюсам относятся высокая проходимость, возможность заправиться и приобрести запчасти в любом месте, большая вместимость багажного отделения для перевозки грузов.