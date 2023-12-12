Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил ремонт разъединителей 6-500 кВ на объектах, расположенных в Ростовской области. Энергетики обновили 69 единиц оборудования. Выполненные работы позволят обеспечить надежность энергоснабжения региона с населением более 4 млн человек и крупных промышленных потребителей, включая комбинат «Тагмет».

Оборудование сверхвысокого класса напряжения 500 кВ отремонтировали на подстанции 500 кВ «Шахты», которая питает центральные районы области. Также в план работ были включены объекты высокого класса напряжения 220 кВ, в том числе подстанции «Вешенская-2», «Донецкая», «Сальская», «Т-10» «А-20», «Б-10», «Р-20», «Ш-30».

Разъединители относятся к основному коммутационному оборудованию. Они предназначены для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных работ.