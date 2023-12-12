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"Россети" внедрили цифровые защиты на пяти крупных центрах питания энергосистемы Удмуртии

12 декабря 2023, 15:45 362 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили панели релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Удмуртская», 220 кВ «Садовая», «Позимь», «Сива» и «Ижевск», обеспечивающих выдачу мощности крупнейших электростанций Удмуртии. Выполненный проект повысит надежность электроснабжения республики и энергетических связей с соседними регионами.

На объектах установили 12 современных микропроцессорных комплексов РЗА. Они обеспечат защиту отходящих линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий. Новые устройства произведены в России, характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы (не менее 25 лет).

Энергообъекты, на которых проведена модернизация, задействованы в электроснабжении  Ижевска и Воткинска, значимых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, они участвуют в выдаче мощности Ижевских ТЭЦ, а также расположенных в соседних регионах электростанций – Нижнекамской и Воткинской ГЭС, Кармановской ГРЭС.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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