Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили панели релейной защиты и автоматики (РЗА) на подстанциях 500 кВ «Удмуртская», 220 кВ «Садовая», «Позимь», «Сива» и «Ижевск», обеспечивающих выдачу мощности крупнейших электростанций Удмуртии. Выполненный проект повысит надежность электроснабжения республики и энергетических связей с соседними регионами.

На объектах установили 12 современных микропроцессорных комплексов РЗА. Они обеспечат защиту отходящих линий электропередачи и подстанционного оборудования от коротких замыканий. Новые устройства произведены в России, характеризуются высокими эксплуатационными характеристиками и длительным сроком службы (не менее 25 лет).

Энергообъекты, на которых проведена модернизация, задействованы в электроснабжении Ижевска и Воткинска, значимых промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, они участвуют в выдаче мощности Ижевских ТЭЦ, а также расположенных в соседних регионах электростанций – Нижнекамской и Воткинской ГЭС, Кармановской ГРЭС.