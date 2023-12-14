Работа по развитию транспортной доступности Сахалина и Курил продолжается. 13 декабря, были внесли поправки в госпрограмму "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства Сахалинской области", сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на telegram-канал заместителя председателя постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике Дмитрия Вдовина (18+).

В этом году госпрограмма выросла на 4,5 млрд рублей. Инвестиции в модернизацию и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения увеличены более чем на 2,4 млрд рублей.

— Деньги пойдут на строительство и реконструкцию дорог, мостов, приобретение специального оборудования. Фактически, они коснутся не только всех видов транспорта, но и дорогостоящей инфраструктуры — более 700 млн рублей мы выделили на продолжение строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, — сказал Дмитрий Вдовин.

Как отметил депутат Облдумы, благодаря этим инвестициям острова станут еще более современными в плане транспорта.