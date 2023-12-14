В Ковдоре загорелись кабели на участке обогатительной фабрики

В Ковдоре днем 14 декабря произошел пожар на промышленной площадке в помещении цеха. По предварительной информации, загорелась кабельная продукция на участке флотации обогатительной фабрики.

- Для локализации возгорания отключено электричество. На место направлены пожарный пожарно-спасательные подразделения региона и скорая помощь. Персонал вывели из опасной зоны, пострадавших нет, - сообщила представитель предприятия, где случился пожар.

Огонь уже потушили, идет обследование территории, причины пожара выясняются.