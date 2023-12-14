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В Ковдоре загорелись кабели на участке обогатительной фабрики

14 декабря 2023, 16:30 416 Время чтения ≈ < минуты
Источник: KP.RU
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Регион51 / vk.com/murmansk.region

Фото: Регион51 / vk.com/murmansk.region

В Ковдоре днем 14 декабря произошел пожар на промышленной площадке в помещении цеха. По предварительной информации, загорелась кабельная продукция на участке флотации обогатительной фабрики.

- Для локализации возгорания отключено электричество. На место направлены пожарный пожарно-спасательные подразделения региона и скорая помощь. Персонал вывели из опасной зоны, пострадавших нет, - сообщила представитель предприятия, где случился пожар.

Огонь уже потушили, идет обследование территории, причины пожара выясняются.

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Метки: ПОЖАР

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