54-летняя женщина руководила обществом с ограниченной ответственностью, связанным с нелегальным майнингом криптовалюты. За два года компания украла электроэнергии на сумму более двух миллионов рублей.

Сотрудники компании «Россети Сибирь Тываэнерго» еще в марте 2022 года обнаружили крупную утечку электроэнергии. В хищении заподозрили майнинговую ферму, безучетно потреблявшую электричество. Правоохранительные органы по факту воровства завели уголовное дело по статье 165 УК РФ "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. На скамье подсудимых оказалась 54-летняя жительница Кызыла – директор юридического лица. Следствие выяснило, что на протяжении двух лет подсудимая передавала в сетевую организацию заведомо ложные показания за потребленную электроэнергию. Всего было похищено 350 400 кВ*ч на сумму 2 060 352 рубля.

Выдержка из материалов уголовного дела: «В собственности фирмы есть маленький павильон. Стоит в стороне от людских глаз, неприметная «будочка», на двери большой навесной замок. Внутри оперативники обнаружили целую ферму по добыче криптовалюты. Список оборудования при описи получился длинным».

Как оказалось, прибыльный нелегальный бизнес затеяли на территории ООО. «Будочку» сдали в аренду; по условиям договора между фирмой и арендатором, за каждый размещенный внутри аппарат для добычи биткоинов хозяйке платили 1500 рублей, всего было 36 таких машин. Однако, получаемой суммы оказалось недостаточно для покрытия расходов на электроэнергию. Поэтому счетчик вывели из строя, а подозреваемая с октября 2020 по март 2022 года передавала в «Тываэнергосбыт» заведомо заниженные показатели. Свою вину женщина так и не признала.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и заместитель прокурора г. Кызыла утвердил обвинительное заключение. Суд рассмотрел уголовное дело и вынес обвинительный приговор, назначив наказание – полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

И хотя решение суда еще не вступило в законную силу, на территории Сибирского федерального округа это первое уголовное дело, связанное с майнингом криптовалюты, которое получило обвинительное заключение, и второе в истории судопроизводства России. То есть теперь есть прецедент.