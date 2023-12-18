Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Немецкие системные операторы 50Hertz, TenneT и TransnetBW представили новый проект – StromNetzDC, целью которого является сооружение 4-х новых HVDC соединений напряжением ±525 кВ для обеспечения режимных условий для интеграции в энергосистему Германии объектов генерации на базе ВИЭ. StromNetzDC включает следующие соединения:
Планирование и утверждение маршрутов электрических соединений, строительство которых запланировано в рамках StromNetzDC, будет осуществляться по ускоренной схеме благодаря недавно вступившему в силу федеративному закону «О возобновлении цифровизации энергетического перехода» (Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende), целью которого является ускорение развития критически важной электросетевой инфраструктуры, необходимой для интеграции в энергосистему больших объемов ВИЭ-генерации, в соответствии с поставленными целями по осуществлению энергетического перехода и достижению углеродной нейтральности к 2045 г. Кроме того, в 2022 г. был принят закон о применении упрощенной процедуры согласования новых проектов строительства электрических соединений с Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur) Германии. До принятия данного закона разработчики проектов сами определяли маршрут соединений, а в соответствии с новым законом строительство соединений будет осуществляться в рамках предлагаемой Bundesnetzagentur полосы отвода шириной 5-10 км, определенной с учетом минимизации влияния новых соединений на экосистему.
В ноябре текущего года 50Hertz, TenneT и TransnetBW начали консультации с общественностью и заинтересованными сторонами по планированию маршрутов HVDC соединений, строительство которых предусмотрено StromNetzDC.
Официальный сайт 50Hertz
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