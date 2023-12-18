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Немецкие 50Hertz, TenneT и TransnetBW совместно реализуют 4-х новых проекта строительства HVDC соединений

18 декабря 2023, 12:45 271 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Немецкие системные операторы 50Hertz, TenneT и TransnetBW представили новый проект – StromNetzDC, целью которого является сооружение 4-х новых HVDC соединений напряжением ±525 кВ для обеспечения режимных условий для интеграции в энергосистему Германии объектов генерации на базе ВИЭ. StromNetzDC включает следующие соединения:

  • NordOstLink протяженностью 165 км между федеральными землями Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания – совместный проект TenneT и 50Hertz;
  • OstWestLink протяженностью 600 км между федеральными землями Нижняя Саксония и Саксония – совместный проект TenneT и 50Hertz;
  • NordWestLink между федеральными землями Нижняя Саксония и БаденВюртемберг – совместный проект TenneT и TransnetBW;
  • SuedWestLink протяженностью 730 км между федеральными землями Шлезвиг-Гольштейн с последующим продлением до Баварии – совместный проект 50Hertz, TransnetBW и TenneT.

Планирование и утверждение маршрутов электрических соединений, строительство которых запланировано в рамках StromNetzDC, будет осуществляться по ускоренной схеме благодаря недавно вступившему в силу федеративному закону «О возобновлении цифровизации энергетического перехода» (Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende), целью которого является ускорение развития критически важной электросетевой инфраструктуры, необходимой для интеграции в энергосистему больших объемов ВИЭ-генерации, в соответствии с поставленными целями по осуществлению энергетического перехода и достижению углеродной нейтральности к 2045 г. Кроме того, в 2022 г. был принят закон о применении упрощенной процедуры согласования новых проектов строительства электрических соединений с Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur) Германии. До принятия данного закона разработчики проектов сами определяли маршрут соединений, а в соответствии с новым законом строительство соединений будет осуществляться в рамках предлагаемой Bundesnetzagentur полосы отвода шириной 5-10 км, определенной с учетом минимизации влияния новых соединений на экосистему.

В ноябре текущего года 50Hertz, TenneT и TransnetBW начали консультации с общественностью и заинтересованными сторонами по планированию маршрутов HVDC соединений, строительство которых предусмотрено StromNetzDC.

Официальный сайт 50Hertz

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Метки: ГЕРМАНИЯ, HVDC, 50Hertz, TenneT, TransnetBW
Отрасль: Электроэнергетика 

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