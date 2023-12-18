На обложке реальный кабель от УНКОМТЕХ! Именно реальный кабель. Не 3D-рендеры, не картинки, не приукрашенные изображения! Холдинг "УНКОМТЕХ" и заводы "Иркутсккабель" и "Кирскабель" за последние пару лет стали настоящим открытием для отрасли. Проект УНКОМТЕХ 360 не только показывает отрасль с непрbвычного ракурса, но задает тренд на реалистичную визуализацию кабеля. Смотрите видео из проекта "реальный кабель" на YouTube и в социальных сетях по тегу #real_cable.

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №342 от 18 декабря 2023 года

RusCable Live - Все будет ITK? Новый завод LAN-кабеля. Нам не по барабану! #IEK Эфир 15.12.23