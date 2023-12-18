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RusCable Insider #342 - Реальный кабель УНКОМТЕХ, "сила" АЭКа и зачем нужен трейд-ин оборудования?

18 декабря 2023, 12:13 342 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке реальный кабель от УНКОМТЕХ! Именно реальный кабель. Не 3D-рендеры, не картинки, не приукрашенные изображения! Холдинг "УНКОМТЕХ" и заводы "Иркутсккабель" и "Кирскабель" за последние пару лет стали настоящим открытием для отрасли. Проект УНКОМТЕХ 360 не только показывает отрасль с непрbвычного ракурса, но задает тренд на реалистичную визуализацию кабеля. Смотрите видео из проекта "реальный кабель" на YouTube и в социальных сетях по тегу #real_cable.

  • Читайте в дайджесте кабельного бизнеса. Ассортимент оборудования "Томсккабеля" растет, а еще запускаются новые марки обмоточного кабеля. НПП "Спецкабель" и "Сарансккабель-Оптика"  получают сертификаты, а "Кабельные системы и технологии" открывают новый цех. "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" показывает новые объекты поставки, а глобальный LAPP вводит новые марки кабеля для однопарного Ethernet. 
  • Ассоциация "Электрокабель" провела заседание секции "Кабели и провода энергетического назначения". Больше 20 компаний и 30 представителей. Главные инсайды, результаты НИОКР, доклады по сверхпроводимости и сложности с принятием отраслевых стандартов. Главное с закрытого мероприятия в обзоре RusCable.Ru.
  • Новогоднее промо от КиТ-Трейд. Оборудование, комплектующие и материалы для кабельного  производства! Необычная открытка на развороте!
  • ГК "Москабельмет" в лидерах по безопасности труда. Итоги вручения премии на БИОТ-2023.
  • Трейд-Ин для маркираторов! Что?! Кому это нужно?! Зачем?! А это возвращение легендарной акции от "ПРОМПРИНТ", где можно поменять старый маркиратор на новый DRUCKER A-1 PLUS со скидкой в 150 тысяч рублей! В чем фишка принтеров и условия акции в развороте!
  • Подольские тренды. Кабель "ЭКПОКС" и проект "Энергия нефтедобычи" от НП "Подольсккабель".
  • Кабельный завод "АЛЮР" двигает качество. Новый каталог завода доступен для скачивания!
  • Инновации в кабельном бизнесе и электротехнике. Водородные проекты, мобильные лаборатории и гибкая электроника в дайджесте технологий.
  • Слушайте на Kabel.FM новые эпизоды подкастов вместе с НПО "Фариаль"! Видеоподкаст RusCable Live, спецвыпуски ОКЛ Подкаста и свежие видео на YouTube про "СегментЭНЕРГО", "ЭКМ-Холдинг", EL-комитет и УНКОМТЕХ.
  • Фото недели от ТК "КабельСтройСервис" с энергетиками "Россетей", которым пришлось не просто на неделе.По всей стране были отключения, аварии и обрывы ЛЭП. Хорошо, что кабель для ремонтных работ в наличии всегда можно найти на складе "КабельСтройСервис".
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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №342 от 18 декабря 2023 года

RusCable Live - Все будет ITK? Новый завод LAN-кабеля. Нам не по барабану! #IEK Эфир 15.12.23

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Метки: RUSCABLE INSIDER, УНКОМТЕХ, АЭК, ВНИИКП, ПРОМПРИНТ, АЛЮР
Отрасль: Кабельная промышленность Материалы для КПП 

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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