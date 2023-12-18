Петербургское АО «Корпорация Инфинтех» в январе 2024 г. планирует запустить научно-производственный комплекс (НПК) для разработки и создания беспилотных летательных аппаратов. Первым направлением станут противопожарные дроны, рассказал журналистам GR-директор компании Никита Донцов.

«Сейчас здесь предполагается создание научно-производственного комплекса на базе технопарка, который будет заниматься созданием беспилотных систем. <…> Здесь будет конструкторская часть, может небольшая сборка», — уточнил он, добавив, что запускаемое производство станет первым в РФ, специализирующемся на противопожарных дронах.

Линейка противопожарных дронов будет состоять из пяти моделей: «Капля» – дрон для пожарной разведки с взлетной массой 7,2 кг, а также дроны для тушения пожаров: «Ливень» (36 кг), «Перун» (75 кг), «Гроза» (75 кг) и «Буря» (105 кг). Дроны с небольшой нагрузкой смогут производить пожарную разведку и фиксировать в режиме реального времени фоновую работу. Беспилотники массой от 30 кг могут использовать для тушения пожаров, в частности, в высотных зданиях. Модель «Перун» планируется оснастить аварийным молотком с возможностью разбивать стекла окон. Будет ли компания использовать для собственных проектов уже готовый иностранный или российский беспилотник, или разрабатывать свой собственный прототип, в технопарке не раскрывают.

Для запуска НПК технопарк планирует использовать собственные площади – 1500 кв. м в деловом квартале на ул. Красного Текстильщка. Объем капиталовложений в проект не раскрывается. Ожидается, что в состав НПК могут войти до 10 компаний – резидентов технопарка.

Основное производство планируется разместить в поселке Сосново Приозерского района Ленинградской области, добавила генеральный директор «Корпорации Инфинтех» Мария Михайлова. Общая мощность производства (на базе НПК и производственных площадей за пределами технопарка) оценивается в 1000-3000 дронов в год. Помимо противопожарных дронов компания рассчитывает наладить выпуск БПЛА для доставки грузов, видеонаблюдения и мониторинга.

Стоит отметить, что это уже не первый проект по созданию беспилотного кластера в Петербурге. В начале декабря 2023 г. на базе «Технопарка Санкт-Петербург» шесть компаний малого и среднего бизнеса подписали соглашение о создании научно-производственного кластера по разработке БАС. Кроме того, ожидается, что на производстве БПЛА будет специализироваться новая площадка особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в Шушарах.

По словам сооснователя компании «Флай Дрон» Александра Каниовского, объем необходимых инвестиций в запуск НПК и развитие производства будет напрямую зависеть от того, рассчитывает компания использовать для создания противопожарного дрона уже готовый иностранный или российский беспилотник, либо же будет разрабатываться собственный прототип «с нуля». «Чем более широкий спектр задач планируется решить, тем больше инвестиц­ий понадобится. Какую-то конкретную цифру назвать пока затруднительно», — прокомментировал он.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что пока проект «Инфинтеха» находится на начальном этапе развития и его запуск может столкнуться с целым рядом трудностей. Основная – это технологическая реализация таких БПЛА. «Необходимо будет разрабатывать не толь­ко сам дрон или оборуд­ование для него, но и систему взаимодейс­твия с наземной инфр­аструктурой, систему подачи смеси или во­ды. Кроме того, потр­ебуется сертификация данного типа дронов, так как он будет весить более 30 кг», — поясняет Каниовский.

При этом конкуренция на рынке производства противопожарных дронов будет расти. Пока в РФ специализированные дроны для тушения пожаров массово не выпускаются. Но для этих целей может использоваться практически любой дрон, который имеет высокую грузоподъе­мность. В том числе такие БПЛА можно приспособить для подъема тяжелых шлангов с водой, выдавая под давлени­ем воду в нужную точ­ку, для доставки на верхние этажи кислор­одных масок и других средств защиты. В перспективе в этот сегмент могут зайти многие уже зарекомендовавшие себя компании. «Все производители тех же тяжелых агродронов могут в ближайшем будущем постараться застолбить в противопожарном сегменте свою нишу», — отмечает Каниовский.

Заместитель генерального директора «Аэродин» Мария Чебулгаева добавляет, что при борьбе с пожарами функционал дронов ограничен. «Они могут быть эффективны, когда нужно оперативно купировать возгорание на небольшом участке или при пожаре в высотных зданиях. В остальных случаях необходима традиционная пожарная авиация, способная перемещать тысячи тонн противопожарных составов и воды», – поясняет она.

По словам Чебулгаевой, компании стоит сфокусироваться на развитии тех направлений, где дроны себя уже успешно зарекомендовали: в работах по предупреждению пожаров и корректировке мероприятий. Беспилотники ведут мониторинг и патрулирование, выявляют очаги возгораний на ранних стадиях, а привязные комплексы работают как ретрансляторы связи. Это перспективное направление, по мере развития которого откроются новые ниши. Но для того, чтобы проект оказался успешным, его необходимо развивать в прямом контакте с уполномоченными органами — МЧС России и Федеральным агентством лесного хозяйства. Эти же ведомства в перспективе должны стать заказчиками.