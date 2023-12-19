Ассоциация «Глобальная энергия» 1 января 2024 г. начнет прием заявок на одноименную премию. Номинационные представления в трех категориях – «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика», «Новые способы применения энергии» – будут приниматься до 19 апреля 2024 г. включительно.

Призовой фонд премии составляет 39 млн рублей.

Согласно правилам Ассоциации, самовыдвижение запрещено. Инициаторами заявки могут выступить ученые, исследователи и представители академических организаций, готовые предоставить развернутые обоснования для выдвижения кандидата, а также список его научных работ и ключевых заслуг.

Прием заявок станет первым этапом номинационного цикла. Полученные номинационные представления будут переданы на суд независимых экспертов, которые оценят их по фиксированному набору критериев, в том числе научной новизне и практической ценности. Пятнадцать лучших заявок (по пять в каждой номинации), которые получат наивысший балл, войдут в шорт-лист, из которого Международный комитет во главе с Нобелевским лауреатом Рае Квон Чунгом выберут лауреатов премии.

«Рост эффективности использования ископаемых топлив, удешевление ВИЭ и внедрение не используемых ранее источников входит в число ключевых трендов мировой энергетики. Поэтому исследования и разработки лауреатов Премии, как правило, играют высокую роль в жизни отрасли. Надеюсь, не станет исключением и новый номинационный цикл», – заявил председатель Международного комитета премии «Глобальная энергия» Рае Квон Чунг.

«Большая наука не знает национальных, административных и политических границ. Поэтому мы рассчитываем на дальнейшее расширение географии премии – как за счет стран глобального Севера, которые традиционно широко представлены среди номинантов, так и стран глобального Юга, которым научные открытия могут помочь сделать производство и использование энергии более доступным», – отметил президент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей Брилёв.

Лауреаты премии будут объявлены летом 2024 г. в Уфе, а Церемония награждения состоится в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя», который пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 г.

Ассоциация «Глобальная энергия» - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «Россети». Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию «Глобальная энергия». Лауреатами премии стали 50 ученых из 16 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, Китая, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. Премиальный фонд составляет 39 млн рублей.