Площадь ОЭЗ "Новгородская" вырастет более чем в два раза

В Новгородской области планируют увеличить более чем в два раза площадь особой экономической зоны "Новгородская", об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин во время ежегодного послания депутатам областной думы.

"Поручаю экономическому блоку правительства подготовить заявку на расширение особой экономической зоны еще на 402 га", - сказал он.

По словам Никитина, в ближайшие дни закончится строительство производственного корпуса. При этом все помещения заняты уже сейчас. На сегодняшний день в ОЭЗ есть семь резидентов, а к концу 2024 года этот статус получат еще пять компаний.

"Нам потребуются дополнительные площади", - добавил Никитин.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 11 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ, согласно проекту, изначально должна была составить 185 га. На ее территории планируется открыть предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

Для резидентов ОЭЗ устанавливаются пониженные ставки на прибыль организаций, в частности, в течение первых семи лет - 0%. В течение 10 лет организация освобождается от уплаты налога на имущество и таможенных пошлин на ввозимые на территорию ОЭЗ импортные товары. Также на территории ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны.

ОЭЗ "Новгородская" функционирует в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности". Он направлен на повышение инвестиционной активности, поддержку малого и среднего бизнеса, достижение целей и задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".