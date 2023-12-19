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Правление АЭК единогласно рекомендовало принять НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в Ассоциацию "Электрокабель"

19 декабря 2023, 09:24 209 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НПП ПОЛИПЛАСТИК
Авторы и источники / Правообладателям

Рекомендация о принятии ведущего российского компаундера в Ассоциацию «Электрокабель» направлена Общему собранию АЭК по итогам декабрьского заседания Правления. 

Решение Правления АЭК принято по результатам трех предыдущих этапов процедуры вступления в Ассоциацию «Электрокабель», в ходе которых ведущий российский компаундер получил рекомендации от двух полномочных членов АЭК, а также принял на своих площадках представителей Ассоциации.   

Рекомендателями НПП «ПОЛИПЛАСТИК» выступили крупнейшие производители кабелей в России – «Акрон Холдинг» и Холдинг «Кабельный Альянс». В сентябре Правление АЭК дало рекомендацию начать процедуру вступления и провести ознакомительные визиты на площадки компании. 

Президент АЭК Максим Третьяков в октябре посетил Научно-исследовательский центр НПП «ПОЛИПЛАСТИК», а в ноябре делегация ВНИИКП проинспектировала производство компании в Энгельсе, включая склады и лаборатории. По итогам визитов представители ассоциации отметили оснащение и масштабы производства НПП «ПОЛИПЛАСТИК», а также высокую квалификацию сотрудников ведущего российского компаундера. 

По словам Максима Третьякова, вступление НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в АЭК значительно улучшит контакты между производителями кабелей и компаундов и обеспечит более продуктивное общение в части разработок и поставок полимерных материалов, востребованных кабельной отраслью. 

Окончательное решение о вступлении НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Ассоциацию будет приниматься на голосовании общего собрания АЭК. Оно пройдет в феврале 2024 года.

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Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Материалы для КПП 
NPPP
5.33

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Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
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