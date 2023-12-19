СПЕЦКАБЕЛЬ планирует и дальше разрабатывать новые изделия

Выполнение научно-исследовательских работ СПЕЦКАБЕЛЯ финансируется в том числе Минобороны России.

Кабельный завод «Спецкабель» продемонстрировал впечатляющие результаты в 2023 году. Выручка компании увеличилась на 30% по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о росте спроса на продукцию предприятия. Об этом сообщил вице-президент ГК «Спецкабель» Сергей Лобанов в интервью телеканалу РБК.

Причиной роста выручки компании стал уход немецких производителей гибких кабелей с российского рынка. В ответ на это «Спецкабель» оперативно разработал и выпустил кабели для робототехники СКЛОН, которые превосходят импортные аналоги, что стало открытием года для кабельной промышленности.

Кабельный завод также разрабатывает силовые судовые кабели, заменяя на рынке финских производителей, и начал серийный выпуск оптических кабелей.

Сотрудники компании выполняют 18 опытно-конструкторских работ, семь из которых финансируются Минобороны. Исследовательские и опытно конструкторские работы помогают компании занять новые рыночные ниши после ухода зарубежных партнеров.

Сергей Лобанов отметил, что рынок кабельных изделий характеризуется укрупнением и консолидацией производителей. При этом «Спецкабель» следует общим тенденциям и становится крупным игроком на рынке.