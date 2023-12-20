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Собянин: МЦД свяжут Москву с Тверью, Калугой и Тулой

20 декабря 2023, 14:45 387 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: mos.ru
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Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Московские центральные диаметры (МЦД) свяжут столицу с Тверью, Калугой и Тулой, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой.

«Сеть МЦД будет продлена в регионы. Поезда наземного метро свяжут Москву с Тверью, Калугой, Тулой и другими крупнейшими городами Центральной России», – сказал Сергей Собянин.

Также в планах – обновление подвижного состава московского транспорта и строительство еще трех новых линий и порядка 40 станций метро.

Напомним, МЦД соединили территории столицы и ближайшего Подмосковья. Движение по МЦД-1 «Одинцово – Лобня» («Белорусско-Савёловский») длиной 52 км и МЦД-2 «Нахабино – Подольск» («Курско-Рижский») длиной 80 км открылось 21 ноября 2019 года.

В 2023 году запущено еще два диаметра «наземного» метро – МЦД-3 «Зеленоград – Раменское» (Ленинградско-Казанский») и МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» (Калужско-Нижегородский). Общая протяженность этих диаметров составила более 170 км с 80 станциями. 32 станции - пересадочные узлы на другие виды рельсового транспорта.

Длина МЦД-3 составила 85 км. На линии расположена 41 станция, 14 из которых – с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги.

Длина МЦД-4 составила 86 км. Здесь разместилось 39 станций, 18 из них – с пересадками на метро, МЦК и пригородные направления железной дороги. Этот диаметр связывает семь центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство 

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