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Филиал ПАО "Россети" усилил грозозащиту магистральной ЛЭП, входящей в энерготранзит "Сургут – Тюмень"

20 декабря 2023, 17:00 309 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПАО Россети
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Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили грозозащитный трос на участке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях». Выполненные работы нацелены на улучшение защиты энергообъекта в период грозовой активности и рост надежности электроснабжения двух регионов – Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут привести к нештатным ситуациям. В процессе использования он теряет свои эксплуатационные свойства и требует замены.

Работы проведены на участке ЛЭП протяженностью 15 км. Использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет не менее 50 лет.

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Метки: РОССЕТИ, МЭС УРАЛА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

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