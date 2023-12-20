Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Урала заменили грозозащитный трос на участке линии электропередачи 500 кВ «Демьянская – Пыть-Ях». Выполненные работы нацелены на улучшение защиты энергообъекта в период грозовой активности и рост надежности электроснабжения двух регионов – Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Грозотрос предназначен для защиты ЛЭП от прямых ударов молний и связанных с этим электрических перенапряжений, которые могут привести к нештатным ситуациям. В процессе использования он теряет свои эксплуатационные свойства и требует замены.
Работы проведены на участке ЛЭП протяженностью 15 км. Использован современный грозотрос российского производства, характеризующийся высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии. Срок службы нового оборудования составляет не менее 50 лет.
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