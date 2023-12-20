Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Туран», которая обеспечивает электроэнергией центральные и восточные районы Тывы. Рядом с действующим энергообъектом будет создан современный центр питания, к которому подключат новые магистральные транзиты для увеличения перетоков мощности из Красноярского края, освоения месторождения металлических руд Ак-Суг, развития Кызыльской агломерации и Тоджинского кожууна с общим населением более 130 тыс. человек.

Работы проводятся в рамках Комплексного плана энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах на территории Республики Тыва, утвержденного Заместителем Председателя Правительства РФ Александром Новаком.

К подстанции 220 кВ «Туран» будет подключена строящаяся линия электропередачи 220 кВ «Шушенская-опорная – Туран» (протяженность – 238 км). Также энергетики расширят важный центр питания юга Красноярского края – подстанцию 220 кВ «Шушенская-опорная». Общая стоимость мероприятий – более 25 млрд рублей.

В рамках реконструкции подстанции 220 кВ «Туран» фактически будет построен новый энергообъект, оснащенный силовым оборудованием мощностью 50 МВА, микропроцессорными комплексами релейной защиты, средствами компенсации реактивной мощности для стабилизации напряжения в сетях.

На территории подстанции будет создано открытое распределительное устройство 220 кВ с пятью линейными ячейками с высоконадежными коммутационными аппаратами российского производства. Кроме того, энергетики построят здания для распределительных устройств 35 кВ и 10 кВ. Размещение оборудования в закрытых помещениях позволит снизить риски технологических нарушений из-за природных воздействий.

Подстанция 220 кВ «Туран» расположена вблизи одноименного города. В настоящее время к ней подключены две линии электропередачи 220 кВ, которые связывают ее с подстанцией 220 кВ «Ергаки» на юге Красноярского края и главным центром питания Тывы – подстанцией 220 кВ «Кызылская». В перспективе помимо ЛЭП 220 кВ «Шушенская-опорная – Туран» к объекту подключат ЛЭП 220 кВ «Туран – Туманная». Строительство данного транзита также уже началось, его протяженность составит 312 км.