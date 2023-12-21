Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Глава Минэнерго отчитался о работе по электрификации Восточного полигона

21 декабря 2023, 13:30 405 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПРАЙМ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: 1prime.ru

Фото: 1prime.ru

Завершена работа по электрификации первого этапа Восточного полигона, выстроено 14 объектов, объем инвестиций составил 160 миллиардов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Мы завершили работу по строительству инфраструктуры для Восточного полигона. Это 160 миллиардов (рублей — ред.), несколько лет, 14 объектов, 220-500 киловольт, обеспечили провозную мощность 173 миллиона тонн. Дальше работаем по второму этапу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Развитием электросетевой инфраструктуры Восточного полигона железных дорог — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей — занимается компания "Россети". Работы по энергоснабжению состоят из двух частей. Второй этап планируется завершить в конце следующего года, кроме работ по одной линии электропередачи — Комсомольск — Селихино — Ванино. По решению правительственной комиссии завершение работ по ней перенесено на 2026 год.

В сентябре глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщал, что финансирование работ по второму этапу превысит 260 миллиардов рублей.

Обсудить на форуме
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, РЖД, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
21.12.2023
ООО "ЭКМ Холдинг" подтвердил высокий индекс деловой репутации
21.12.2023
Минэкономразвития запускает интерактивный портал для российских экспортеров
21.12.2023
В Солнечногорске запустят авиационный кластер за полмиллиарда рублей
21.12.2023
В Рязани по нацпроекту построят 50-метровый бассейн
21.12.2023
"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения 11 тысяч жителей Дербентского района Дагестана
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно