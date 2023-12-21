Завершена работа по электрификации первого этапа Восточного полигона, выстроено 14 объектов, объем инвестиций составил 160 миллиардов рублей, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

"Мы завершили работу по строительству инфраструктуры для Восточного полигона. Это 160 миллиардов (рублей — ред.), несколько лет, 14 объектов, 220-500 киловольт, обеспечили провозную мощность 173 миллиона тонн. Дальше работаем по второму этапу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Развитием электросетевой инфраструктуры Восточного полигона железных дорог — Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей — занимается компания "Россети". Работы по энергоснабжению состоят из двух частей. Второй этап планируется завершить в конце следующего года, кроме работ по одной линии электропередачи — Комсомольск — Селихино — Ванино. По решению правительственной комиссии завершение работ по ней перенесено на 2026 год.

В сентябре глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщал, что финансирование работ по второму этапу превысит 260 миллиардов рублей.