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В Особой экономической зоне "Узловая" появится новое производство

21 декабря 2023, 13:15 416 Время чтения ≈ < минуты
Источник: newstula.ru

В среду, 20 декабря зампредседателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Тульской области.

В Особой экономической зоне  «Узловая» компания ООО «БАУХИМ» планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции. Предполагается 1,2 млрд рублей инвестиций и создание 60 рабочих мест.

Кроме того была рассмотрена заявка ООО «Корпорация «Детство» о предоставлении в аренду  участка земли для строительства детского центра на улице С. Перовской в Туле без проведения торгов. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ОЭЗ УЗЛОВАЯ

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