Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
В среду, 20 декабря зампредседателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Тульской области.
В Особой экономической зоне «Узловая» компания ООО «БАУХИМ» планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции. Предполагается 1,2 млрд рублей инвестиций и создание 60 рабочих мест.
Кроме того была рассмотрена заявка ООО «Корпорация «Детство» о предоставлении в аренду участка земли для строительства детского центра на улице С. Перовской в Туле без проведения торгов.
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