В среду, 20 декабря зампредседателя Правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание региональной инвестиционной комиссии. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Тульской области.

В Особой экономической зоне «Узловая» компания ООО «БАУХИМ» планирует создать современное высокотехнологичное производство материалов для технической изоляции. Предполагается 1,2 млрд рублей инвестиций и создание 60 рабочих мест.

Кроме того была рассмотрена заявка ООО «Корпорация «Детство» о предоставлении в аренду участка земли для строительства детского центра на улице С. Перовской в Туле без проведения торгов.