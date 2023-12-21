В Пскове началось производство судового кабеля для кораблестроения. Выпуск продукции освоило предприятие "СКТ Групп" группы компаний "Акрон Холдинг". Напомним, компания стала продолжателем традиций знаменитого предприятия "Севкабель", производственные линии которого уже работают на псковской площадке. Как развивается производство - узнал Арсений Иванов.

Эти оплеточные машины – лишь часть производственных линий предприятия «Севкабель», которые перевезены в Псков. Знаменитый завод был лидером в сфере кабельно-проводниковой продукции для судостроения, ему доверяли самые важные задачи в этой отрасли. Руководство ГК «Акрон Холдинг» приняло решение сохранить важнейшее для страны производство и перенести все фонды в Псков на площадку завода «СКТ Групп». Технологическая цепочка по изготовлению судового кабеля уже восстановлена - выпущена первая партия продукции.

«В данный момент происходит наложение медной проволоки в виде оплетки, это экран, конструктивный элемент судового кабеля, защищает от электромагнитных волн, помех, далее этот кабель пойдет на наложение наружной оболочки, безгалогеновой композиции, это уже защита самого экрана от попадания влаги, механическая защита», - Глеб Глухов, инженер-технолог 1 категории.

Судовой кабель используется при строительстве кораблей – он необходим, чтобы соединить различные системы и оживить с помощью электричества тысячетонных стальных гигантов. К такому кабелю – особые требования. Он должен соответствовать современным требованиям по пожарной безопасности, устойчив к воздействию морской воды, тумана, топлива. Восстановление производства «Севкабеля» в Пскове заняло два года - для этого реконструированы помещения, создана новая инженерная инфраструктура. Принято на работу более тысячи специалистов.

«Мы реализовали уже две очереди монтажа и пуско-наладки оборудования, соответственно, поставили на производство, освоили технологию и сертифицировали не один десяток изделий. Кабели силовые, контрольные, кабели управления, то есть это общепромышленные кабели, нам предстоит достаточно серьезная работа, 3-4 очередь», - Павел Николаев, технический директор ООО "СКТ Групп".

В ближайших планах – восстановить производство кабелей с резиновой изоляцией, чтобы решать задачи любой сложности, поставленные заказчиками, а также обеспечивать надежную и эффективную работу в морских условиях.

Иван Павлов, Максим Бешли. Вести-Псков