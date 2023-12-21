Сила и энергетика Ассоциации “Электрокабель”.
Итоги заседания секции "Кабели и провода энергетического назначения"
Маркетплейс Wildberries планирует инвестировать 8,5 млрд рублей в строительство логистического комплекса в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Общая площадь логистического комплекса на территории деревни Устиново составит около 170 тыс. кв.м. На территории складского комплекса будут размещены зоны приемки, распределения и хранения товара.
С 2023 до 2027 года в реализацию инвестпроекта компания направит 8,5 млрд рублей. Как ожидается, будет создано не менее 6 тыс. рабочих мест.
Региональные власти присвоили этому инвестпроекту статус приоритетного, что позволит компании получить льготу по налогу на имущество.
Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов. Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия на конец марта 2023 года составляла около 2,8 млн кв.м.
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