Маркетплейс Wildberries планирует инвестировать 8,5 млрд рублей в строительство логистического комплекса в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

Общая площадь логистического комплекса на территории деревни Устиново составит около 170 тыс. кв.м. На территории складского комплекса будут размещены зоны приемки, распределения и хранения товара.

С 2023 до 2027 года в реализацию инвестпроекта компания направит 8,5 млрд рублей. Как ожидается, будет создано не менее 6 тыс. рабочих мест.

Региональные власти присвоили этому инвестпроекту статус приоритетного, что позволит компании получить льготу по налогу на имущество.

Wildberries — один из крупнейших в России маркетплейсов. Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия на конец марта 2023 года составляла около 2,8 млн кв.м.