На ВДНХ открылась тестовая зона 5G

Глава Минцифры Максут Шадаев в среду на Международной выставке-форуме «Россия» на экспозиции «Мир Цифры» открыл тестовую зону 5G.

Участники мероприятия могли подключиться к прототипу отечественной базовой станции 5G от компании «Иртея» и ощутить на себе новые скорости интернета. Удалось также пообщаться с экспертами отрасли, подвести итоги года и наметить планы по дальнейшему развития отрасли связи.

Так, НТЦ «Протей» рассчитывает в 2024-2025 годах начать внедрение 5G на частных сетях, а в планах у компании YADRO старт массового производства базовых станций с 2 полугодия 2025 года. Участники делились мнениями о том, как дальше выходить на новые скорости и совершенствовать качество интернета, где перспективнее использовать сети 5G и в чём их отличие от 4G.

Глава Минцифры также провел осмотр экспозиции «Мир Цифры». Посетил ретро-комнату, ознакомился со стендами Госуслуг от компании «Ростелеком», а также со стендами партнёров экспозиции – ФГУП «Космическая связь», РТРС, ВГТРК, ИТАР-ТАСС, YADRO, ООО «БЮРО 1440» и другими. Всем партнёрам были вручены благодарственные письма за участие в экспозиции «Мир Цифры».

Представители отраслевых СМИ в конце встречи смогли задать вопросы главе Минцифры и экспертам. Максут Шадаев наградил от Минцифры журналистов «За вклад в популяризацию отрасли ИТ и телекоммуникаций».



В мероприятии также приняли участие замглавы Минцифры Андрей Заренин, генеральный директор компании «Иртея» Дмитрий Лаконцев, генеральный директор компании YADRO Алексей Шелобков, директор по организационному развитию Госкорпорации «Ростех» Анна Шарипова, заместитель генерального Директора АО «НПФ «Микран» Максим Фадеев, директор по маркетингу и системным исследованиям НТЦ «Протей» Владимир Фрейнкман и другие.

Модератором встречи был ведущий аналитик Mobile Research Group, аналитик ИИ и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин.