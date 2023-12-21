21 декабря 2023 года Национальный исследовательский университет «МЭИ» и OOO «Дорогобужкотломаш» (ДКМ) открыли студенческое конструкторское бюро (СКБ) на базе вуза. В церемонии открытия приняли ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор ООО «Дорогобужкотломаш» Александр Борцов.

«Сегодня, накануне нашего главного праздника, Дня энергетика, мы совместно с ООО «Дорогобужкотломаш» открыли новое студенческое конструкторское бюро (СКБ). В рамках деятельности СКБ в течение двух лет наши студенты будут создавать реальные конструкции для отрасли. Благодаря таким проектам и возможностям, ребята получат дополнительную квалификацию — «инженер-конструктор». Я уверен, что сотрудничество НИУ «МЭИ» и ООО «Дорогобужкотломаш» позволит совместно готовить еще более квалифицированных специалистов, обладающих незаменимыми и уникальными навыками», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Главной задачей СКБ ДКМ, как и у других студенческих КБ МЭИ, является подготовка профильных высококвалифицированных кадров для организации-партнера. Студенты получат навыки проектирования и моделирования тепломеханического оборудования с использованием современного программного обеспечения, а также будут участвовать в создании уникального оборудования для энергоснабжения миллионов людей совместно со специалистами ДКМ.

«Не могу не отметить особую гордость, которую сегодня испытывает команда «Дорогобужкотломаш» совместно с Группой компании «ЕКС». Создание студенческого конструкторского бюро открывает перспективу увеличения доли интеллектуальной составляющей в структуре технологических процессов настоящего и будущего. Влияние труда студентов и выпускников, их вклад в разработку обеспечит развитие теплоэнергетического комплекса страны. Объединяя наши знания, мы делаем серьезный шаг вперед на пути формирования новых компетенций для всех участников СКБ», — рассказал об открытии СКБ «ДКМ» генеральный директор ООО «Дорогобужкотломаш» Александр Борцов.

Завод «Дорогобужкотломаш» работает в сфере энергетического машиностроения с 1962 года. Рынки сбыта «Дорогобужкотломаш» охватывают все регионы Российской Федерации. Предприятие «Дорогобужкотломаш» является самым крупным по тепловой мощности в стране. Предприятием взят курс на форсированную реализацию программы импортозамещения. В настоящее время «Дорогобужкотломаш» технологический независим, что способствует укреплению энергетической безопасности страны. Продукция завода не уступает зарубежным аналогам.

Предприятие является стратегическим партнером Группы компаний «ЕКС».Также для сотрудников ООО «Дорогобужкотломаш» была проведена экскурсия по НИУ «МЭИ». У Гостей была возможность посетить лабораторию высокотемпературных установок, познакомиться с разработками НИУ «МЭИ» в сфере дополненной и виртуальной реальности, лабораторией реверс-инжиниринга и другими.