22 декабря 2023 года, в День энергетика Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала лицензию на дальнейшую эксплуатацию энергоблока № 4 Балаковской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») до 2051 года.



Срок действия новой лицензии – 28 лет. Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих энергоблоков предусмотрено Федеральной целевой программой по развитию атомной энергетики.

Напомним, что первые три энергоблока Балаковской АЭС уже работают в дополнительный срок эксплуатации: энергоблок № 1 получил лицензию в декабре 2015 года сроком на 30 лет; энергоблок № 2 – в октябре 2017 года, на 26 лет; энергоблок № 3 – в декабре 2018 года, на 30 лет. Таким образом, суммарное количество продлённых для всех 4-х энергоблоков Балаковской АЭС лет составило почти 120, что равносильно вводу двух новых энергоблоков-гигантов.

Энергоблок №4 Балаковской АЭС отработал безопасно и надежно 30 лет, предусмотренных проектом. За время эксплуатации выдал в энергосистему страны свыше 222, 820 млрд кВтч электроэнергии.

«Проектные характеристики и физические параметры энергоблока приведены к современным стандартам и требованиям. Достигнуто такое техническое состояние оборудования, которое позволяет работать еще надежнее и безопаснее в дополнительный период. Безусловно, это большой успех всего коллектива атомной станции, Концерна «Росэнергоатом», задействованных научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских организаций, производителей оборудования, монтажных и ремонтных компаний нашей страны», – подчеркнул директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов.

Инвестиционный проект реализовывался силами Московского проектного института АО «Атомэнергопроект» (входит в Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом»). Подготовка к получению новой лицензии велась с 2011 года. За этот период был разработан отчет по углубленной оценке безопасности, проведена оценка технического состояния всех систем, важных для безопасности, поэтапно реализованы масштабные мероприятия по модернизации и замене оборудования.



На повышение безопасности и надежности энергоблока №4 Балаковской АЭС направлено более 10 млрд рублей. Эти инвестиционные затраты в 6–10 раз ниже, чем при стройке энергоблока такой же мощности «с нуля». Техническое переоснащение энергоблока провели в течение нескольких ремонтных кампаний. Только в ходе одного планового ремонта модернизировали около 3000 единиц оборудования.



В частности, заменили стеллажи бассейна выдержки на стеллажи для уплотненного хранения отработанного ядерного топлива, а также конструкции отсеков хранения тепловыделяющих сборок. Модернизировали системы управления и защиты реактора, радиационного контроля и системы управления технологическими защитами, блокировками и сигнализации. Новое оборудование энергоблока №4 обладает более высокими техническими характеристиками и надежностью, при этом позволяет сохранить проектные решения (алгоритмы защит и блокировок), принятые для Балаковской АЭС.

Балаковская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на левом берегу Саратовского водохранилища в 10 км северо-восточнее г. Балаково Саратовской области. АЭС имеет четыре энергоблока с модернизированными реакторами ВВЭР-1000 (модификация В-320), установленной электрической мощностью по 1000 МВт каждый. Первый энергоблок введен в эксплуатацию в 1985 г., второй – в 1987, третий – в 1988 и четвертый – в 1993 г. Балаковская АЭС относится к числу крупнейших и современных предприятий энергетики России, обеспечивая четверть производства электроэнергии в Приволжском федеральном округе. Ее электроэнергией надежно обеспечиваются потребители Поволжья, Центра, Урала и Сибири.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Сейчас доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25% в соответствии с поручением Президента России, данному Госкорпорации «Росатом».