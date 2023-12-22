Достижение сотрудников Системного оператора отмечены наградами

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов на торжественном мероприятии в честь Дня энергетика вручил награды руководству и сотрудниками Системного оператора.

Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий награжден медалью «Трудовая слава» II степени.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Вячеслав Афанасьев.

Почетной грамотой Президента Российской Федерации отмечены директор по управлению режимами – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Константин Тисленко и первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Александр Малюков.

За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд и в связи профессиональным праздником – Днем энергетика Медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» I степени награжден первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ Николай Николаев.

Заместителю генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра Владимиру Литвинову присвоено звание «Почетный энергетик».

Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации отмечены первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Ярославское РДУ Андрей Алюшенко, заместитель начальника Службы оперативного планирования режимов АО «СО ЕЭС» Александр Басов, директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов, первый заместитель директора – главный диспетчер Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ Александр Бормотов, начальник отдела развития диспетчерских центров Службы развития и технического перевооружения АО «СО ЕЭС» Дмитрий Каманин, директор по административно-правовым вопросам АО «НТЦ ЕЭС» Оксана Кычина и начальник отдела ТФУ и тепловой генерации АО «Техническая инспекция ЕЭС» Сергей Черныш.

Благодарность Министерства энергетики РФ объявлена ведущему эксперту отдела организации оперативной работы Оперативно-диспетчерской службы АО «СО ЕЭС» Игорю Анохину, начальнику отдела сетей пакетной коммутации Службы телекоммуникаций АО «СО ЕЭС» Борису Дорофееву и ведущему эксперту отдела эксплуатации противоаварийной автоматики Службы релейной защиты и автоматики АО «СО ЕЭС» Антону Расщепляеву.