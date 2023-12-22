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Правительство выделило более 7,5 млрд рублей на поддержку промышленных предприятий

22 декабря 2023, 15:30 171 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Свыше 7,5 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на поддержку предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

С помощью выделенных средств будет профинансировано ещё не менее семи инвестиционных проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств и реализуемых при поддержке Фонда развития промышленности.

«В условиях внешнего давления необходимо продолжать активно наращивать собственное производство, разрабатывать и внедрять прорывные технологии и инновации и в кратчайшие сроки выполнить поставленную Президентом задачу по достижению технологического суверенитета», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 22 декабря.

По словам главы кабмина, благодаря уже принятым решениям за 11 месяцев 2023 года было поддержано свыше 200 таких инвестиционных проектов на общую сумму около 100 млрд рублей. В целом объём выданных фондом льготных займов сейчас приближается к полутриллиону рублей.

«Особое внимание продолжим уделять таким направлениям, как транспортное машиностроение, химическая и лёгкая промышленность, станкостроение и радиоэлектроника», – подчеркнул Председатель Правительства.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение Транспорт Телекоммуникация (связь) 

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