В торжественном мероприятии пуска реконструированной подстанции приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, члены Правительства республики, директор филиала «Чувашэнерго» Илья Ионочкин, представители трудового коллектива.

«Подстанция с символическим названием «Светлая» – это энергетический центр южной части столицы Чувашии. Серьезная работа, проделанная энергетиками, улучшила качественные характеристики подстанции. И главное – повышена надежность энергоснабжения потребителей, – подчеркнул Генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов. – Впереди большие планы по развитию электросетевого комплекса республики в конструктивном сотрудничестве с Правительством Чувашии».

Планы по масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Светлая» были реализованы за 2 года. Инвестиции в этот проект составили 282 млн рублей без НДС. В результате реконструкции повышена надежность энергообеспечения потребителей Новоюжного района г. Чебоксары – жилые кварталы с населением порядка 27 тысяч человек, ряд торговых комплексов и производственные предприятия. Среди крупных потребителей – Чебоксарское троллейбусное управление, Международный аэропорт г. Чебоксары, смежные сетевые организации и другие.

«Энергоснабжение – фундаментальная составляющая в реализации наших планов, учитывая динамичное развитие нашей республики. Очевидно, что требуются увеличение мощностей, надежность, бесперебойность, - отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

В ходе реконструкции энергетики «Чувашэнерго» провели замену силовых трансформаторов, увеличив суммарную мощность с 20 МВА до 32 МВА. Отделители и короткозамыкатели советского производства заменены на современные элегазовые выключатели. Помимо этого, на объекте установлены современные средства телемеханики и связи, релейной защиты на базе микропроцессорных устройств, способных в режиме реального времени контролировать показатели работы всех элементов питающего центра и своевременно реагировать на нештатные изменения показателей работы оборудования. Для автоматизации системы сбора, передачи информации и дистанционного управления подстанцией 110 кВ «Светлая» с диспетчерского пункта филиала «Чувашэнерго» построена волоконно-оптическая линия связи от ПС 110 кВ «Светлая» до ПС 110 кВ «Новый город».

Все оборудование, установленное на подстанции в ходе реконструкции, отечественного производства. Часть его изготовлена на предприятиях чувашского энергокластера. В результате проведенных работ существенно увеличены межремонтные сроки, значительно повышена экологичность и энергоэффективность подстанции, оптимизированы затраты на эксплуатацию объекта. Обновленная ПС 110 кВ «Светлая» обеспечила запас мощности для подключения новых потребителей.

ПАО «Россети Волга» активизирует работу на территории Чувашии. В следующем году финансирование электросетевого комплекса запланировано в объеме около 2,2 млрд рублей – почти двое больше, чем в 2023 г. Средства будут направлены на строительство новых энергообъектов, техническое обслуживание, реконструкцию, ремонтную программу. Среди наиболее крупных проектов, значимых для республики, - технологическое присоединение строящихся индустриальных парков в г. Новочебоксарск и в Батыревском районе. С этой целью компания построит подстанцию 110 кВ «Технопарк» и линии электропередачи 10 кВ. Деятельность энергетиков по перспективному развитию электросетевого комплекса создает инфраструктурную основу для роста экономики региона.