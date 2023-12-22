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В Ярославской области намерены построить распределительный центр Wildberries

22 декабря 2023, 14:30 232 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Wildberries

Фото: Wildberries

Ярославская область и компания Wildberries заключили соглашение о строительстве в регионе распределительного центра, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"С Татьяной Владимировной Бакальчук, владелицей одного из крупнейших российских маркетплейсов - "Вайлдберриз" - подписали соглашение о строительстве в Ярославской области межрегионального распределительного центра компании. Проект серьезный - объем инвестиций составит 10 млрд рублей, будет создано 9 тыс. рабочих мест", - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, соглашение предусматривает приоритет в работе на площадке крупного распределительного центра для ярославских кадров. Также на встрече стороны обсудили участие компании в социальных инициативах, в том числе в спортивных, культурных проектах. 21 декабря компания запустила в Ярославле одну из программ по развитию предпринимательской инициативы.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, строить распределительный центр площадью 195 тыс. кв. м планируют недалеко от Ярославля, в районе деревни Корюково. Власти региона окажут инвестору методическую и консультационную помощь, также рассматривается вопрос предоставления компании мер господдержки и участия в государственных программах региона.

"У нас возникло много других совместных новых идей. Например, в сфере туризма. Ярославль - столица Золотого кольца. А мы продвигаем свой проект "WB-trаvel". Уверена, у нас получится отличный тандем", - цитирует пресс-служба правительства региона Бакальчук.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, Wildberries
Отрасль: Строительство 

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