Ярославская область и компания Wildberries заключили соглашение о строительстве в регионе распределительного центра, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"С Татьяной Владимировной Бакальчук, владелицей одного из крупнейших российских маркетплейсов - "Вайлдберриз" - подписали соглашение о строительстве в Ярославской области межрегионального распределительного центра компании. Проект серьезный - объем инвестиций составит 10 млрд рублей, будет создано 9 тыс. рабочих мест", - написал Евраев в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, соглашение предусматривает приоритет в работе на площадке крупного распределительного центра для ярославских кадров. Также на встрече стороны обсудили участие компании в социальных инициативах, в том числе в спортивных, культурных проектах. 21 декабря компания запустила в Ярославле одну из программ по развитию предпринимательской инициативы.

Как уточнили в правительстве Ярославской области, строить распределительный центр площадью 195 тыс. кв. м планируют недалеко от Ярославля, в районе деревни Корюково. Власти региона окажут инвестору методическую и консультационную помощь, также рассматривается вопрос предоставления компании мер господдержки и участия в государственных программах региона.