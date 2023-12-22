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Завод "Энергокабель" поздравляет энергетиков с профессиональным праздником!

22 декабря 2023, 16:15 125 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: АО Завод Энергокабель
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День энергетика отмечается в России 22 декабря, в самый короткий зимний день, когда можно особенно хорошо почувствовать, за что мы благодарны работникам энергетической отрасли, людям, посвятившим себя созданию и обслуживанию энергетических систем. Ваш ежедневный ответственный труд – это тепло и свет в наших домах, уют и комфорт современной жизни, удобство связи, функционирование всех без исключения отраслей экономики. Сегодня это главное благо цивилизации.

Завод «Энергокабель» по праву гордится работой в интересах предприятий энергетики, плотным и плодотворным сотрудничеством, возможностью внести вклад в стабильную и надежную работу российского энергетического комплекса. От всей души желаем нашим партнерам, всем сотрудникам и ветеранам энергетической отрасли, всем молодым людям, решившим посвятить себя этой профессии, самого наилучшего: крепкого здоровья, неиссякаемых сил для достижения всех поставленных целей, успехов на трудовом поприще, личного благополучия и счастья. Пусть работа дает удовлетворение, радость, уверенность в завтрашнем дне, пусть всегда будут основания для оптимизма, пусть оправдываются лучшие ожидания, пусть во всем вас поддерживают надежные партнеры, верные друзья, понимающие коллеги и единомышленники, любящие родные люди.

С праздником!

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Метки: ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
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8.84

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