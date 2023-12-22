Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем энергетика и наступающим Новым годом!

2023-й год стал богатым на события научно-технической повестки в энергетике, где ведущая роль отведена Российскому национальному комитету СИГРЭ.

В число наиболее значимых мероприятий вошла отчетная конференция РНК, которая собрала свыше 120 руководителей и специалистов отрасли. Всего за год представители Ассоциации приняли участие почти в 60 профильных форумах и семинарах.

СИГРЭ, несмотря на изменяющийся характер международных отношений, сохраняет статус неполитизированной площадки. Ассоциация ориентирована на решение практических вопросов энергокомпаний и производителей оборудования. Подчеркну, что РНК остается одним из крупнейших в Европе. По итогам года его состав пополнился 130 новыми членами.

РНК продолжает активное участие во всех исследовательских комитетах СИГРЭ и международных рабочих группах.

Традиционно сильным направлением является работа Молодежной секции РНК. В 2023 году ее членами при поддержке ведущих энергокомпаний и вузов-партнеров проведено 18 всероссийских и международных мероприятий, в которых приняли участие более 6 000 студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов из России, Белоруссии и Казахстана.

Мы уже начали подготовку к 50-й сессии СИГРЭ, которая пройдет летом. Без преувеличения оно станет одним из главных событий энергетики, объединит ведущих мировых экспертов. Будет охвачен полный спектр проблематик энергосистем и электроэнергетических рынков. Планируется, что в дискуссионную часть мероприятия войдут несколько десятков докладов российских специалистов.

В завершение хочу поблагодарить всех членов Ассоциации, ведущих научно-технических партнеров, которые вкладывают силы и экспертизу в ее развитие, участвуют в международных мероприятиях, достойно представляют нашу страну, способствуют в целом повышению эффективности работы российской энергетики.

Желаю новых побед на благо нашей отрасли. Благополучия и крепкого здоровьям вам и вашим близкими!