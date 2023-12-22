Когда отмечать день кабельщика?
Опубликована историческая статья Е.Б. Васильева о зарождении кабельной промышленности России
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днём энергетика.
Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей.
Отрадно, что вы встречаете свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремитесь эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии. И конечно, важно в полной мере использовать бесценный опыт ветеранов отрасли, беречь и развивать их трудовые традиции.
Уверен, что вы и впредь будете работать на совесть, добиваться успехов в избранном деле.
Желаю вам всего самого доброго.
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