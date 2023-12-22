Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днём энергетика.

Энергетический комплекс по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей отечественной экономики, играет ключевую роль в развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, в укреплении энергетической безопасности страны, во многом определяет качество жизни миллионов людей.

Отрадно, что вы встречаете свой профессиональный праздник значимыми достижениями, стремитесь эффективно решать масштабные, востребованные временем задачи, главные из которых – модернизация генерирующих мощностей и сетевой инфраструктуры, широкое внедрение современных цифровых и ресурсосберегающих технологий, восстановление энергосистем Донбасса и Новороссии. И конечно, важно в полной мере использовать бесценный опыт ветеранов отрасли, беречь и развивать их трудовые традиции.

Уверен, что вы и впредь будете работать на совесть, добиваться успехов в избранном деле.

Желаю вам всего самого доброго.