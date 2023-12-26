Это ознаменовало выход на полную нагрузку демонстрационного проекта по сверхпроводниковой передаче электроэнергии напряжением 35 кВ на 1 км.

Согласно китайским источникам, инженеры в Шанхае установили и испытали на пиковой нагрузке сверхпроводящий силовой кабель напряжением 35 кВ длиной 1,2 км.

Инженеры официально запустили сверхпроводящий кабель мощностью 35 кВ в Шанхае, Китай. Достигнув в ходе испытаний полной мощности, этот кабель, как утверждает сайт правительственный сайт China, стал самым длинным в мире сверхпроводящим кабелем километрового уровня. Кабель длиной 1,2 км уникален тем, что он был запущен в эксплуатацию в городской черте и проложен полностью в воздуховодах. Это делает его, как утверждают китайские источники, единственным кабелем такого рода во всем мире.

Сверхпроводящие кабели для передачи электроэнергии используют сверхпроводимость для передачи электроэнергии практически без потерь. Принцип работы сверхпроводящих материалов заключается в снижении сопротивления передачи электроэнергии практически до нуля в низкотемпературном жидком азоте. Один сверхпроводящий кабель может передавать столько же энергии, сколько четыре-шесть обычных кабелей при том же уровне напряжения, что позволяет сэкономить около 70% пространства подземных труб.

Указанное напряжение кабеля относится к верхней границе диапазона среднего напряжения для городских и полугородских приложений. Сверхпроводящие кабели в этом диапазоне могут работать при напряжении 15 кВ, 25 кВ или 35 кВ. Этот диапазон типичен для распределительных сетей. Такие города, как Шанхай, в основном используют сверхпроводящие кабели для своих распределительных сетей. Этот диапазон подходит для плотности и потребностей городских районов в электроэнергии. Но уникальность этого кабеля заключается в его длине и прокладке по воздуховодам.

Новый демонстрационный проект протянулся между двумя подстанциями 220 кВ в районе Сюхуэй в центре Шанхая. Его проектный ток составляет 2,2 тыс. ампер. Кабель является результатом двух десятилетий работы инженеров Шанхайского научно-исследовательского института электрических кабелей (SECRI) при компании Shenergy, предприятия, которое специализируется на электрических кабелях в течение последних 60 лет и возглавляет индустрию сверхпроводящих передач.

Со слов разработчиков, обнаружение и изоляция слабых электрических сигналов в системе сверхпроводящих кабелей было технической задачей мирового класса. Линия электропередачи длиной 1,2 км в Шанхае является исключительной, но служит хорошей отправной точкой для разработки кабелей длиной 5 км и 10 км.