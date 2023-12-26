Филиал ПАО «Россети» – МЭС Сибири завершил модернизацию подстанции 220 кВ «Абалаковская» в Красноярском крае. На объекте введены в работу две новые батареи статических конденсаторов суммарной мощностью 52 МВАр. Применение современных средств компенсации реактивной мощности повысило надежность и экологическую безопасность энергообъекта, питающего Енисейский, Пировский и Казачинский районы края, включая город Лесосибирск. В реализацию проекта компания вложила 176 млн рублей.

Батареи статических конденсаторов (БСК) являются эффективным средством управления потоками реактивной мощности и нормализации уровней напряжения в электрических сетях. Они позволяют снизить потери электроэнергии и повысить пропускную способность прилегающих ЛЭП, а также продлевают срок службы энергоустановок.

Ранее на подстанции применялись БСК старого типа, содержащие трихлордифенил. В рамках выполнения положений Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях и в соответствии с высокими экологическими стандартами компании «Россети» они были демонтированы и переданы на утилизацию. Новые батареи экологически безопасны, компактны, надежны и обладают длительным сроком службы – не менее 30 лет.

Для подключения новых БСК на открытом распределительном устройстве 110 кВ были установлены современные элегазовые выключатели, разъединители и трансформаторы тока, а также внедрены микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики.

Подстанция 220 кВ «Абалаковская» (250 МВА) является ключевым центром питания бытовых и промышленных потребителей северных районов Красноярского края. В числе ключевых потребителей энергообъекта – лесопильно-деревообрабатывающий комбинат Segezha Group.