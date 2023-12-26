RusCable Insider #342
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По итогам исследования более 20 международных проектов, аналитики группы компаний Б1 (ранее - EY в России) срок выхода обогатительной фабрики ГМК «Удокан» на проектные показатели назвали «агрессивным и успешным».
Плановые и фактические результаты выхода на проектные показатели выпуска сульфидного концентрата ГМК «Удокан» соответствуют типу 2 по шкале МакНалти (McNulty) — общепризнанной методике, которая описывает наращивание мощности производства.
Также показатели значительно опережают стандарты Госстроя по сопоставимым объектам (78 — 85 мес.).
Среди 12 наиболее релевантных для сравнения объектов «Удоканская медь» стала одним из лидеров по скорости ПНР и выхода на проектные показатели, по критерию скорости набора производительности став третьим, обойдя результат Carmen de Andacalo (Teck Resources Limited) в Чили.
При этом Удоканский проект имеет лучший показатель в отрасли среди наиболее сопоставимых объектов.
Как отмечают авторы исследования, проект ГМК «Удокан» реализуется в экстремальных климатических и геологических условиях, с уникальным и сложным минералогическим составом руды. Получение высококачественной товарной продукции и высокое сквозное извлечение полезных элементов требуют применения более сложной технологической схемы и режимов переработки удоканских руд и, следовательно, должно иметь даже большие сроки выхода на проектные показатели в сравнении с аналогами. Вместе с тем, при сохранении взятых командой ГМК темпов эксперты Б1 прогнозируют достижение проектных показателей в течение первого года операционной деятельности.
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