Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Удоканская медь" выходит на проектные показатели по обогатительной фабрике в рекордные сроки

26 декабря 2023, 09:24 124 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: udokancopper.ru

Фото: udokancopper.ru

По итогам исследования более 20 международных проектов, аналитики группы компаний Б1 (ранее - EY в России) срок выхода обогатительной фабрики ГМК «Удокан» на проектные показатели назвали «агрессивным и успешным».

Плановые и фактические результаты выхода на проектные показатели выпуска сульфидного концентрата ГМК «Удокан» соответствуют типу 2 по шкале МакНалти (McNulty) — общепризнанной методике, которая описывает наращивание мощности производства.

Также показатели значительно опережают стандарты Госстроя по сопоставимым объектам (78 — 85 мес.).

Среди 12 наиболее релевантных для сравнения объектов «Удоканская медь» стала одним из лидеров по скорости ПНР и выхода на проектные показатели, по критерию скорости набора производительности став третьим, обойдя результат Carmen de Andacalo (Teck Resources Limited) в Чили.

При этом Удоканский проект имеет лучший показатель в отрасли среди наиболее сопоставимых объектов.

Как отмечают авторы исследования, проект ГМК «Удокан» реализуется в экстремальных климатических и геологических условиях, с уникальным и сложным минералогическим составом руды. Получение высококачественной товарной продукции и высокое сквозное извлечение полезных элементов требуют применения более сложной технологической схемы и режимов переработки удоканских руд и, следовательно, должно иметь даже большие сроки выхода на проектные показатели в сравнении с аналогами. Вместе с тем, при сохранении взятых командой ГМК темпов эксперты Б1 прогнозируют достижение проектных показателей в течение первого года операционной деятельности.

Обсудить на форуме
Метки: УДОКАНСКАЯ МЕДЬ
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Металлургия 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
26.12.2023
Кабели "Завода Москабель" — в новой фотовыставке
25.12.2023
Жилой комплекс в форме литеры "U" возведут в Хорошево-Мневниках
25.12.2023
В Петербурге начали работы по строительству экспедиционного судна для Антарктики
25.12.2023
Сервисный центр производителя вагонов метро открылся в электродепо "Сокол"
25.12.2023
RusCable Insider #343 - Рекордный год для отрасли и "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ", самый темный день в году и честный полимерный разговор с Genesis!
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно