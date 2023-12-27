Режкабель: итоги 2023 года

2023-й год стал для Режевского кабельного завода периодом активного развития. В производственной сфере продолжают осуществляться проекты, которые значительно совершенствуют технологию производства и заметно преобразовывают внутреннюю и внешнюю инфраструктуру завода.

Производство

Цифровизация

В этом году на предприятии были установлены семь дополнительных информационных терминалов с усовершенствованным программным обеспечением для оптимизации процесса контроля выпускаемой продукции.

Обновление парка оборудования

установлены два перемоточных устройства, технические характеристики которых позволяют в кратчайшее время предотвращать брак при обнаружении дефекта изоляции;

запущена новая экструзионная линия, благодаря которой появилась возможность наложения изоляции с цветовой маркировкой в виде полосы;

введена в эксплуатацию новая линия грануляции, позволяющая сократить количество полимерных отходов;

установлены две крутильные машины для производства кабеля дальней связи.

Образовательный проект «ПОТЕНЦИАЛ»

Одним из ключевых векторов работы предприятия является привлечение молодых специалистов в кабельные профессии. Режкабель совместно с Режевским политехникумом осенью текущего года осуществил набор 25 студентов на уникальную для Свердловской области специальность «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».

В течение года завод организовал 12 ознакомительных туров для 270 гостей. Сотрудники также посетили 10 местных школ для информирования учеников о сотрудничестве с политехникумом и карьерных перспективах на заводе.

Благоустройство и реконструкция

Во внутренней и внешней инфраструктуре Режевского кабельного завода был проведён значительный объём работ — благоустроены зоны отдыха, отремонтированы стены и уложено новое напольное покрытие в двух производственных цехах.

Значительным достижением в благоустройстве стала замена асфальтового покрытия на дороге, ведущей к проходной завода, выполненная при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области, а также Администрации Режевского ГО.

Планы на 2024 год

В планах Режевского кабельного завода на следующий год предусмотрено: