Режкабель: итоги 2023 года

RusCable Insider #342
Реальный кабель УНКОМТЕХ, "сила" АЭКа и зачем нужен трейд-ин оборудования?
2023-й год стал для Режевского кабельного завода периодом активного развития. В производственной сфере продолжают осуществляться проекты, которые значительно совершенствуют технологию производства и заметно преобразовывают внутреннюю и внешнюю инфраструктуру завода.
Цифровизация
В этом году на предприятии были установлены семь дополнительных информационных терминалов с усовершенствованным программным обеспечением для оптимизации процесса контроля выпускаемой продукции.
Обновление парка оборудования
Одним из ключевых векторов работы предприятия является привлечение молодых специалистов в кабельные профессии. Режкабель совместно с Режевским политехникумом осенью текущего года осуществил набор 25 студентов на уникальную для Свердловской области специальность «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника».
В течение года завод организовал 12 ознакомительных туров для 270 гостей. Сотрудники также посетили 10 местных школ для информирования учеников о сотрудничестве с политехникумом и карьерных перспективах на заводе.
Во внутренней и внешней инфраструктуре Режевского кабельного завода был проведён значительный объём работ — благоустроены зоны отдыха, отремонтированы стены и уложено новое напольное покрытие в двух производственных цехах.
Значительным достижением в благоустройстве стала замена асфальтового покрытия на дороге, ведущей к проходной завода, выполненная при поддержке Министерства промышленности и науки Свердловской области, а также Администрации Режевского ГО.
В планах Режевского кабельного завода на следующий год предусмотрено:
Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter