Строительство Крапивинской ГЭС на реке Томь в Кемеровской области потребует создания свыше 3,3 тыс. рабочих мест в строительстве и в смежных производствах на протяжении пяти лет, сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Правительством Кузбасса рассчитаны социально-экономические эффекты от завершения строительства Крапивинской ГЭС. Реализация проекта позволит сформировать стратегический запас пресной воды и решит вопрос регулирования стока реки в период паводка, а также стабилизировать работу водозаборов для улучшения качества водоснабжения. Значительное положительное влияние Крапивинская ГЭС окажет и на экологию Кузбасса. На период строительства Крапивинской ГЭС, а он оценивается в пять лет, в Кузбассе может быть создано более 3,3 тыс. новых рабочих мест как в строительстве, так и на смежных производствах", - сказал Цивилев.

Он добавил, что к таким выводам пришли участники международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса", которая проходила в ноябре в Кемерове. Также, по предварительным подсчетам, ежегодные налоговые поступления во все уровни бюджета после ввода Крапивинской ГЭС в эксплуатацию составят порядка 3,8 млрд рублей.

Президент Владимир Путин поручил 5 октября кабмину совместно с правительством Кузбасса до конца 2023 года рассмотреть вопросы завершения строительства Крапивинской ГЭС при участии заинтересованных организаций и с учетом экономической целесообразности. В настоящее время продолжается проработка вопроса финансирования проекта.

О Крапивинской ГЭС

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году и приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кузбасса ранее договаривались о сотрудничестве по проекту. Было принято решение увеличить мощность объекта с 300 до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

Интерес к проекту проявлял холдинг "Эн+". В июне глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков в интервью ТАСС сообщал, что компания на площадке Минэкономразвития РФ обсуждает механизмы реализации и окупаемости для строительства Крапивинской ГЭС в Кузбассе, решение может быть принято в 2023 году. В июле в компании уточняли, что "Эн+" занимается подготовкой техзадания на генеральное проектирование, сроки будут определены по согласованию с проектными институтами.