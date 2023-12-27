Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» приступили к электрификации высокогорного селения Харсеной Шатойского района республики.

План технических мероприятий включает строительство порядка 22 км линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, установку двух трансформаторных подстанций мощностью 100 кВА каждая. В настоящее время специалисты ведут расчистку трасс под строительство энергообъектов и монтаж опор.

«Содействие в реализации технических мероприятий нам оказывает Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. От лица местных жителей, энергетиков и себя лично хочу выразить благодарность за поддержку президенту фонда Аймани Несиевне», – отметил управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.

К концу текущего года энергетики планируют завершить строительство линии электропередачи 10 кВ протяженностью 16 км.



Напомним, с просьбой об электрификации села жители обратились к Главе Республики, Герою России Рамзану Кадырову во время его ежегодной пресс-конференции 13 декабря текущего года.