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"Россети Северный Кавказ" приступили к электрификации высокогорного села в Чеченской Республике

27 декабря 2023, 11:30 216 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Энергетики управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» приступили к электрификации высокогорного селения Харсеной Шатойского района республики.

План технических мероприятий включает строительство порядка 22 км линий электропередачи 0,4 и 10 кВ, установку двух трансформаторных подстанций мощностью 100 кВА каждая. В настоящее время специалисты ведут расчистку трасс под строительство энергообъектов и монтаж опор.

«Содействие в реализации технических мероприятий нам оказывает Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. От лица местных жителей, энергетиков и себя лично хочу выразить благодарность за поддержку президенту фонда Аймани Несиевне», – отметил управляющий директор АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.

К концу текущего года энергетики планируют завершить строительство линии электропередачи 10 кВ протяженностью 16 км.

Напомним, с просьбой об электрификации села жители обратились к Главе Республики, Герою России Рамзану Кадырову во время его ежегодной пресс-конференции 13 декабря текущего года.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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