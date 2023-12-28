CIM-портал Системного оператора включен в реестр российского ПО

Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включил разработанный и внедренный Системным оператором портал обмена информационными моделями с субъектами электроэнергетики (CIM-портал) в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под реестровой записью № 20206.

«В отечественной электроэнергетике последовательно реализуется курс на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета. Формируемый Минцифры России Единый реестр представляет собой перечень доверенных информационных систем и проверенного отечественного программного обеспечения. Включение CIM-портала в Реестр подтверждает его соответствие установленным регулятором требованиям к программному обеспечению», – подчеркнул директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов.

Введенный в эксплуатацию в феврале 2021 года изначально CIM-портал служил платформой для передачи генерирующими и электросетевыми компаниями информации о параметрах и характеристиках оборудования энергообъектов и ЛЭП в диспетчерские центры Системного оператора для целей оперативно-диспетчерского управления. Ресурс был предназначен для унификации и оптимизации информационного взаимодействия с субъектами электроэнергетики на основе стандартов общей информационной модели (CIM).

В 2022 году CIM-портал был модернизирован для решения задач новой централизованной системы планирования перспективного развития отрасли. Сегодня он представляет собой уникальный облачный сервис, интегрирующий разрозненные информационные модели субъектов отрасли и отражающий не только текущее, но и перспективное состояние энергосистемы на шесть лет вперед. С помощью CIM-портала, в соответствии с требованиями законодательства, Системный оператор обеспечивает недискриминационный и равноправный доступ к данным формируемых компанией информационных моделей энергосистем для всех субъектов отрасли.

«Системный оператор всегда был нацелен на преимущественное использование отечественного программного обеспечения. На сегодняшний день практически все применяемые в оперативно-диспетчерском управлении технические решения представляют собой разработки российских производителей. Вместе с тем, не всегда эти решения включали в себя 100 % отечественные технологии. В настоящее время компания осуществляет планомерный перевод всех информационно-управляющих систем на единый стек рекомендованных к использованию отечественных технологий. Ежегодно внедряемые в компании разработки пополняют Единый реестр отечественного ПО. Начиная с 2021 года, соответствующие мероприятия в плановом порядке реализуются в Системном операторе», – рассказал Роман Богомолов.

В течение 2023 года в рамках реализации мероприятий по импортозамещению в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных было включено девять эксплуатируемых Системным оператором информационно-управляющих систем. Среди них – программы для ЭВМ автоматизированное рабочее место «База аварийности в электроэнергетике», «Модули администрирования рынка системных услуг», «Система разбора электронных документов в формате XML (Макетов 80020)» и другие.

Всего с 2021 года в Единый реестр отечественного ПО включены 18 информационно-управляющих систем, эксплуатируемых Системном оператором.