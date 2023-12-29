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VII Открытый чемпионат электриков IEK – соревнование началось!

29 декабря 2023, 14:30 292 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Группа компаний IEK
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IEK GROUP объявляет начало Отборочного этапа на VII Открытый чемпионат электриков IEK! В этом году — ещё больше призовой фонд, больше городов присутствия, больше возможностей стать узнаваемым!

Попробовать свои силы может каждый. Если ты начинающий специалист, частный электрик или монтажник электрощитового оборудования, с 28 декабря 2023 года по 18 февраля 2024 года:

  • Регистрируйся.
  • Выполняй онлайн-задания и зарабатывай баллы.
  • Выбери ближайший город для участия в следующем этапе.
  • Войди в ТОП-15 в своём городе, чтобы отправиться на полуфинал!

В полуфинале определятся 30 лучших электриков России, которые сразятся за главный приз в Москве. Победителей ждут:

  • Денежные призы: 150 000, 80 000, 50 000, 30 000 и 20 000 руб.
  • Международный сертификат мастерства Skills Passport, подтверждающий высочайший уровень профессионализма.
  • Спецодежда в фирменном стиле Чемпионата.
  • Абитуриентам 2024 года: дополнительные баллы при поступлении в НИУ МЭИ.

IEK GROUP зажигает звезды! Присоединяйся к Открытому чемпионату электриков IEK и соревнуйся с лучшими!

Партнеры Чемпионата: «АВС Электро», «ЭТМ», «Русский Свет», «Светомания», «DENZEL»

Образовательный партнёр: НИУ МЭИ

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Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
IEK
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