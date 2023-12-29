VII Открытый чемпионат электриков IEK – соревнование началось!

IEK GROUP объявляет начало Отборочного этапа на VII Открытый чемпионат электриков IEK! В этом году — ещё больше призовой фонд, больше городов присутствия, больше возможностей стать узнаваемым!
Попробовать свои силы может каждый. Если ты начинающий специалист, частный электрик или монтажник электрощитового оборудования, с 28 декабря 2023 года по 18 февраля 2024 года:
В полуфинале определятся 30 лучших электриков России, которые сразятся за главный приз в Москве. Победителей ждут:
IEK GROUP зажигает звезды! Присоединяйся к Открытому чемпионату электриков IEK и соревнуйся с лучшими!
Партнеры Чемпионата: «АВС Электро», «ЭТМ», «Русский Свет», «Светомания», «DENZEL»
Образовательный партнёр: НИУ МЭИ
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