VII Открытый чемпионат электриков IEK – соревнование началось!

IEK GROUP объявляет начало Отборочного этапа на VII Открытый чемпионат электриков IEK! В этом году — ещё больше призовой фонд, больше городов присутствия, больше возможностей стать узнаваемым!

Попробовать свои силы может каждый. Если ты начинающий специалист, частный электрик или монтажник электрощитового оборудования, с 28 декабря 2023 года по 18 февраля 2024 года:

Регистрируйся.

Выполняй онлайн-задания и зарабатывай баллы.

Выбери ближайший город для участия в следующем этапе.

Войди в ТОП-15 в своём городе, чтобы отправиться на полуфинал!

В полуфинале определятся 30 лучших электриков России, которые сразятся за главный приз в Москве. Победителей ждут:

Денежные призы: 150 000, 80 000, 50 000, 30 000 и 20 000 руб.

Международный сертификат мастерства Skills Passport, подтверждающий высочайший уровень профессионализма.

Спецодежда в фирменном стиле Чемпионата.

Абитуриентам 2024 года: дополнительные баллы при поступлении в НИУ МЭИ.

IEK GROUP зажигает звезды! Присоединяйся к Открытому чемпионату электриков IEK и соревнуйся с лучшими!

Партнеры Чемпионата: «АВС Электро», «ЭТМ», «Русский Свет», «Светомания», «DENZEL»



Образовательный партнёр: НИУ МЭИ