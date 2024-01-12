В Чудове за 119,9 млн отремонтируют здание школы №1

Спецвыпуск RusCable Insider #344
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В городе Чудово Новгородской области капитально отремонтируют здание средней общеобразовательной школы № 1 имени Н. А. Некрасова, сообщает RosTender.info.
Учреждение определит подрядчика по итогам конкурса в электронной форме. К участию будут допущены субъекты малого и среднего бизнеса. Прием заявок на участие открыт до 29 января. С победителем заключат контракт на 119,9 млн рублей из средств федерального, областного и местного бюджетов.
Здание школы расположено по адресу улица Титова, дом 10. Ожидается, что ремонтные работы завершатся к концу ноября 2024 года.
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