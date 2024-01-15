По итогам 2023 года пропилен производства «СИБУР-Кстово» стал лауреатом регионального конкурса «Нижегородская марка качества» и Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Торжественное подведение итогов состоялось в декабре в Центральном доме Российской армии имени М.В. Фрунзе в ходе юбилейной конференции Академии проблем качества.

Пропилен - органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов, выпускается «СИБУР-Кстово» с 1981 года. В настоящее время мощности по производству пропилена на предприятии составляют 190 тыс. тонн в год. В дальнейших переделах пропилен используется при изготовлении окиси пропилена, полипропилена, пластмасс, каучука, ацетона, изопропилового спирта, синтетических моющих средств, растворителей и других продуктов. Часть пропилена, выпускаемого «СИБУР-Кстово», поступает в Дзержинск на предприятие «Сибур-Нефтехим», где из него делают акриловую кислоту и эфиры, часть – в Тобольск на предприятие «ЗапСибНефтехим» для производства полипропилена. Акрилаты применяются в изготовлении лакокрасочной продукции, суперабсорбентов, цементных и клеевых композиций. Полипропилен используется для выпуска упаковочных материалов, потребительских товаров, деталей для автомобилей, медицинского оборудования, промышленных труб и емкостей, термостойких волокон и элементов электроприборов.

В 2022 году этилен и бензол производства «СИБУР-Кстово» также становились лауреатом и дипломантом конкурса «Нижегородская марка качества» и дипломантами конкурса программы «100 лучших товаров России». Таким образом, в течение последних двух лет основные продукты «СИБУР-Кстово» были отмечены наградами за качество. Кроме пропилена, этилена и бензола «СИБУР-Кстово» выпускает пропиленовую фракцию, пропан-пропиленовую фракцию, бутилен-бутадиеновую фракцию, фракцию С9, ароматические углеводороды и тяжёлую пиролизную смолу.

«СИБУР – надёжный партнёр для роста. Мы постоянно работаем над повышением качества продукции и совершенствованием технологии производства. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с предприятиями-переработчиками, центрами компетенций в компании и с экспертными организациями, с которыми мы выстраиваем партнёрские отношения. Наша задача – не просто выпускать и продавать продукцию, но и формировать новые продуктовые решения, развивать отрасли и конкретные предприятия, с которыми мы работаем для получения умного результата, как следствие - повышать устойчивость экономики страны в целом», - отметил главный технолог «СИБУР-Кстово» Тимур Залимов.

В XXVI Всероссийском конкурсе программы «100 лучших товаров России» 2023 года приняли участие 2000 предприятий, представивших на суд экспертов 3000 товаров. Конкурс проходил в два этапа, «Нижегородская марка качества» является региональным, на федеральный уровень вышли 1220 предприятий с 2009 товарами из всех регионов России. Итоги конкурса подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной деятельности в решении актуальных задач повышения качества продукции и услуг, их безопасности и экологической чистоты.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру. СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания.