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В Кузбассе в строительство терминала вложат порядка 3 млрд рублей

15 января 2024, 14:30 596 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
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Фото: Freepik

Фото: Freepik

Компания "Трансконтейнер" построит терминал в Юрге Кемеровской области за 3 млрд рублей до 2026 года, сообщил ТАСС врио директора ГКУ "Инвестиционное агентство Кузбасса" Александр Щербинин.

"Порядка 3 млрд рублей инвестиций до 2026 года. Этот инвестиционный проект очень сильно завязан на РЖД. Мы предоставили земельный участок, сейчас ждем отмашки от РЖД, каким образом будет присоединение к существующей инфраструктуре", - сказал Щербинин.

Он добавил, что объект является стратегически важным для РЖД.

"Сейчас, понятно, рынки поменялись. С востока идет больше контейнеров, а на восток идут полувагоны с углем. Задача терминала - чтобы контейнер шел с востока до Кузбасса в полувагоне, в Кузбассе его размещают на фитинговую платформу, и он едет дальше. А в Кузбассе полувагоны вновь заполняются углем. Таким образом уменьшается порожний пробег", - сказал Щербинин.

Компания "Трансконтейнер" планирует за 2,5 года увеличить мощность своих терминалов на Западно-Сибирской железной дороге почти в три раза - до 936 тыс. ДФЭ в год, в том числе за счет реконструкции терминалов в Омске и Новосибирске (терминал на станции Клещиха). В Юрге для терминала построят административно-бытовой корпус, а также тупиковые пути.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, КУЗБАСС
Отрасль: Транспорт Строительство 

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