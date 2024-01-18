Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ООО "БЭСК Инжиниринг" приступило к монтажу электротехнического оборудования на подстанции 110 кВ "Осоргино"

18 января 2024, 13:15 478 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: bashkirenergo.ru

Фото: bashkirenergo.ru

ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») одновременно строит 4 подстанции в Башкирии, в этом ряду ПС 110 кВ «Осоргино» стоит выделить особо. Для жителей с. Осоргино и окрестных коттеджных поселков, включая КП «Осоргинский посад», это долгожданный центр питания, который должен снять проблему дефицита электроэнергии.

На сегодня смонтирован силовой трансформатор 16 МВА. На территории открытого распределительного устройства 110 кВ установлены разъединитель, выключатель и ограничитель перенапряжения, а также два портала ЛЭП 110 кВ. Размещено комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ. В здании общестанционного пункта управления ведется монтаж панелей релейной защиты и автоматики (РЗА), шкафов собственных нужд и системы оперативного постоянного тока. Для аварийного слива трансформаторного масла и для сточных вод смонтированы, соответственно, две специальные емкости по 40 и 100 куб. м.

Во второй половине января и в феврале 2024г. на энергообъекте предстоит проложить железобетонные лотки для кабелей и сами кабели, смонтировать третий портал ЛЭП 110 кВ и установить три смотровые прожекторные мачты.

Пуск подстанции в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2024 года. Ориентировочная стоимость строительства подстанции составляет 200 миллионов рублей с НДС. Трансформаторная мощность центра питания достигнет 16 МВА. В будущем при необходимости возможна установка второго аналогичного трансформатора с увеличением трансформаторной мощности подстанции до 32 МВА. Строительство ПС 110 кВ «Осоргино» обеспечит потребителей надежным энергоснабжением и также позволит разгрузить подстанцию 110 кВ «Акманай», от которой сейчас запитаны жители с. Осоргино и соседних коттеджных поселков. Это положительно скажется на потребителях всего юго-западного сектора Уфимского района.

Обсудить на форуме
Метки: БАШКИРЭНЕРГО, БЭСК
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
18.01.2024
"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией новое фондохранилище Кунсткамеры в Санкт-Петербурге
18.01.2024
Россия и Казахстан укрепляют сотрудничество в области цифровой трансформации электроэнергетики
18.01.2024
Новая экологичная технология поможет извлекать в два раза больше меди
18.01.2024
Энергетики филиала "Россети Урал"-"Пермэнерго" обеспечили электроснабжение нового квартала в ЖК "Медовый" деревни Кондратово Пермского округа
18.01.2024
В новое производство трансформаторов в Подмосковье инвестируют почти 900 млн рублей
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно