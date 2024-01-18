ООО «БЭСК Инжиниринг» (дочерняя компания АО «БЭСК») одновременно строит 4 подстанции в Башкирии, в этом ряду ПС 110 кВ «Осоргино» стоит выделить особо. Для жителей с. Осоргино и окрестных коттеджных поселков, включая КП «Осоргинский посад», это долгожданный центр питания, который должен снять проблему дефицита электроэнергии.

На сегодня смонтирован силовой трансформатор 16 МВА. На территории открытого распределительного устройства 110 кВ установлены разъединитель, выключатель и ограничитель перенапряжения, а также два портала ЛЭП 110 кВ. Размещено комплектное распределительное устройство наружной установки 10 кВ. В здании общестанционного пункта управления ведется монтаж панелей релейной защиты и автоматики (РЗА), шкафов собственных нужд и системы оперативного постоянного тока. Для аварийного слива трансформаторного масла и для сточных вод смонтированы, соответственно, две специальные емкости по 40 и 100 куб. м.

Во второй половине января и в феврале 2024г. на энергообъекте предстоит проложить железобетонные лотки для кабелей и сами кабели, смонтировать третий портал ЛЭП 110 кВ и установить три смотровые прожекторные мачты.

Пуск подстанции в эксплуатацию ожидается в первом полугодии 2024 года. Ориентировочная стоимость строительства подстанции составляет 200 миллионов рублей с НДС. Трансформаторная мощность центра питания достигнет 16 МВА. В будущем при необходимости возможна установка второго аналогичного трансформатора с увеличением трансформаторной мощности подстанции до 32 МВА. Строительство ПС 110 кВ «Осоргино» обеспечит потребителей надежным энергоснабжением и также позволит разгрузить подстанцию 110 кВ «Акманай», от которой сейчас запитаны жители с. Осоргино и соседних коттеджных поселков. Это положительно скажется на потребителях всего юго-западного сектора Уфимского района.