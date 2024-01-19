Ремонт школы в Югорске обойдется в 494 млн

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре капитально отремонтируют здание средней общеобразовательной школы №2 в городе Югорск, сообщает RosTender.info.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 29 января. Начальная цена муниципального контракта составляет 494 млн рублей.

Четырехэтажное здание 1998 года постройки расположено по адресу улица Мира, дом 85. Ремонтные работы завершатся к середине декабря. Они будут профинансированы за счет средств городского бюджета. Проектом предусмотрен ремонт кровли, фасада, внутренней отделки и инженерных сетей.