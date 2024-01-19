Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Ремонт школы в Югорске обойдется в 494 млн

19 января 2024, 15:45 865 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре капитально отремонтируют здание средней общеобразовательной школы №2 в городе Югорск, сообщает RosTender.info.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города определит подрядчика по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 29 января. Начальная цена муниципального контракта составляет 494 млн рублей.

Четырехэтажное здание 1998 года постройки расположено по адресу улица Мира, дом 85. Ремонтные работы завершатся к середине декабря. Они будут профинансированы за счет средств городского бюджета. Проектом предусмотрен ремонт кровли, фасада, внутренней отделки и инженерных сетей.

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
19.01.2024
"Росэнергоатом" и Правительство Чукотского автономного округа направят средства на финансирование мероприятий по развитию Певека и Билибино
19.01.2024
Третий рекорд за сезон – в ОЭС Центра и в Московской энергосистеме превышены исторические максимумы потребления мощности
19.01.2024
"Россети Северный Кавказ" на 102 % выполнили ремонтную программу 2023 года в Северной Осетии
19.01.2024
В Михайлово-Ярцевском построят логистический комплекс по программе стимулирования создания рабочих мест
19.01.2024
Площадь выставки Кавказского инвестиционного форума вырастет в два раза
Другие новости рубрики Контракты
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно