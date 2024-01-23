Рабочий визит Алексея Оверчука в Азербайджанскую Республику

В ходе визита Заместитель Председателя Правительства был принят Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым и совместно с Заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым провёл встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук прибыл с рабочим визитом в Азербайджанскую Республику (г. Баку), где совместно с Заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым провёл встречу сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, входящие в повестку работы МПК, подробно обсудили совместные шаги по развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном сотрудничестве, образовании и туризме.

Сопредседатели подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества. В ходе встречи отмечено, что рост товарооборота между Россией и Азербайджаном по итогам 2023 года составил 17,5%.

«Россия входит в пятёрку стран, которые привлекли в азербайджанскую экономику наибольшие объёмы прямых инвестиций, в 2023 году Россия инвестировала в Азербайджан 295 млн долларов», – отметил Алексей Оверчук.

В числе важных направлений совместной работы была выделена промышленная кооперация и сотрудничество, в рамках которого стороны реализуют кооперационные проекты в области автомобилестроения, авиастроения, фармацевтики и других сферах.

Сопредседатели отметили высокий уровень взаимодействия по линии деловых кругов. В 2023 году более 20 субъектов Российской Федерации провели 25 бизнес-миссий в Азербайджан.

Российско-азербайджанские межрегиональные связи также выступают одним из ключевых факторов динамичного развития двустороннего стратегического партнёрства. Практическое взаимодействие субъектов России с Азербайджаном постоянно растёт.

В ходе встречи рассмотрено также взаимодействие в транспортно-логистической сфере, констатирован прогресс в организации работы международных пунктов пропуска. Пропускная способность пунктов пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой увеличилась.

«В транспортной сфере ведём активную работу по развитию международного транспортного коридора “Север – Юг„ как в двустороннем, так и в многостороннем формате, развивая западный маршрут этого коридора» – отметил Заместитель Председателя Правительства.

Ежегодно увеличивается количество туристических поездок между Россией и Азербайджаном. За девять месяцев 2023 года из Азербайджана в Россию совершено 188 тыс. турпоездок, что в 1,5 раза превышает показатели 2022 года, из России в Азербайджан – 368,5 тыс. турпоездок, что в 1,6 раза больше.

Перспективным направлением сотрудничества является создание и продвижение трансграничных круизных маршрутов по Каспию. Развитие круизного судоходства на Каспийском море и создание инфраструктуры круизного туризма в портах прикаспийских государств обеспечит стимул для наращивания турпотоков.

По итогам встречи Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев подписали план мероприятий («дорожную карту») по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024–2026 годы. План включает в себя работу по сотрудничеству в рамках семи ключевых направлений: торгово-экономическое, транспортное, промышленное, сельскохозяйственное, энергетическое, культурно-гуманитарное, а также сотрудничество в сфере информационных технологий.

Стороны подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

В продолжение визита Алексей Оверчук был принят Премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым, с которым рассмотрел актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов.

Стороны отметили важность подписания плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024–2026 годы.