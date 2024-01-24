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На станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги проведена замена контактной сети

24 января 2024, 17:30 267 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РЖД

На станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги проведена замена контактной сети на провода бо́льшего сечения для повышения надежности электроснабжения.

Выполненные работы позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс, а также в целом повысить надежность системы тягового электроснабжения.

В связи с запуском в августе 2023 года движения поездов по МЦД-3 нагрузка на систему тягового электроснабжения на станциях Ленинградского направления заметно выросла, что приводило к сбоям в работе в моменты пиковых нагрузок.

Для минимизации неудобств для пассажиров реконструкция контактной сети проводилась без существенного прекращения движения поездов.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД
Отрасль: Электроэнергетика Транспорт 

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