Эталон кабельных испытаний
На станциях Ховрино и Зеленоград-Крюково Октябрьской железной дороги проведена замена контактной сети на провода бо́льшего сечения для повышения надежности электроснабжения.
Выполненные работы позволят избежать пиковых перегрузок оборудования, сохранить его ресурс, а также в целом повысить надежность системы тягового электроснабжения.
В связи с запуском в августе 2023 года движения поездов по МЦД-3 нагрузка на систему тягового электроснабжения на станциях Ленинградского направления заметно выросла, что приводило к сбоям в работе в моменты пиковых нагрузок.
Для минимизации неудобств для пассажиров реконструкция контактной сети проводилась без существенного прекращения движения поездов.
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