Ростовская АЭС успешно прошла развивающую партнерскую проверку качества развития «Производственной системы Росатом» (ПСР*) для подтверждения уровня развития цифровых ПСР-образцов** по итогам 2023 года.



Эксперты высоко оценили выполнение количественных и качественных показателей на участке «Оперативное управление эксплуатацией энергоблока. Обходы оборудования», присвоив ему статус цифрового ПСР-образца. Специалисты АО «МСЗ», АО «ПСР», ЧУ «Цифрум» и центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», вошедшие в состав комиссии, отметили несколько лучших практик, среди которых - наличие сквозных интегрированных решений по фиксации, передаче и дальнейшей обработке результатов обхода оборудования.



Защита цифрового ПСР-образца стала первым шагом волгодонских атомщиков к получению статуса «Цифровое ПСР-предприятие». Это цель коллектива Ростовской атомной станции на 2024 год. Кроме того, по итогам текущего года атомной станции предстоит подтвердить статус «Лидер ПСР», который Ростовская АЭС получила в 2019 году.

«Развитие ПСР на Ростовской атомной станции вышло на новый уровень. Сейчас мы штурмуем высший статус «Цифровое ПСР-предприятие» с такой же нацеленностью на результат, с которой 5 лет назад выходили на уровень «Лидер ПСР». Это не просто, но я уверен в нашем коллективе, который не раз доказывал свой высокий профессионализм. Мы встали на путь цифровизации производственных процессов и будем двигаться только вперед, ведь в нашей стране уделяется приоритетное внимание созданию благоприятных условий для разработки и внедрения отечественных цифровых решений», - рассказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

По поручению Президента в Росии начинается реализация нового сквозного национального проекта - «Экономика данных», центральным элементом которого является расширение использования технологий искусственного интеллекта в экономических и хозяйственных процессах.

*ПСР - это культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества на мировом уровне.

** ПСР-образец - это эталонный участок производства, соответствующий лучшим мировым практикам.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.



Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.