Международная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA 2024 запустило "новый сезон" полимерной гонки, который не может не затронуть кабельную индустрию. Кабельный бизнес хоть и не является самым крупным игроком рынка, однако, кабельные компаунды относятся к категории "ответственные изделия", которые должны обладать высокими физико-механическими характеристиками и стабильностью в переработке.

Корреспонденты RusCable.Ru и делегация с участием представителей Ассоциации "Электрокабель" посетила выставку RUPLASTICA 2024, чтобы проследить тренды и направления, которые будут актуальны для кабельщиков. Среди очевидных тенденций - это развитие собственных производств и продолжение локализации. Начиная с 2022 года отечественная полимерная индустрия сделала огромный рывок в направлении импортозамещения. Этот "стимул" привел и поставщиков второго и третьего уровня. Экспозиция выставки показала большой рост в представленности поставщиков компонентов для производства компаундов. Добавились и новые игроки, предлагающие импортные компаунды для кабельного рынка. И этот рынок есть. Уход западных компаний освободил огромную нишу для небольших игроков из Азии, Ирана, Турции и Индии. Именно компаний из этих стран было представлено больше всего. Кроме того, стоит отметить опережающие темпы роста полимерной индустрии. В частности, по прогнозу НПП "ПОЛИПЛАСТИК" в ближайшие 2-3 года объем производства полимеров вырастет на 11%. Драйвер роста - это не кабель, а скорее автомобильная индустрия и товары группы FMCG.

Дефицита оборудования для компаундеров тоже не предвидится. Сотни поставщиков предлагают различные линии для производства полимеров. Явных проблем с тем, чтобы начать компаундировать нет. Кабельный рынок тоже развивается. За последние несколько лет все чаще производство компаундов открывают кабельные предприятия, отказываясь от внешних закупок или сокращая их. При этом самостоятельно производятся самые простые марки, а сложные материалы компании пытаются купить. Это стимулирует полимерные компании заниматься R&D и расширять свои продуктовые предложения.

Общая ситуация выглядит позитивной. Рынок не только полностью восстановился, но и буквально расцвел. Предложения стало больше, но это приводит и к возникновению явных или скрытых рисков использования новых материалов и риски, связанные с непроработанной логистикой. Официальная информация от организаторов выставки подтверждает тезисы Ассоциации "Электрокабель" и RusCable.Ru.

С первого дня мероприятия экспоненты отмечают не только высокий и качественный уровень деловых контактов, но и непринужденную позитивную атмосферу на площадке. В выставочных павильонах представлены красивые и функциональные стенды, а представители компаний с готовностью отвечают на все вопросы посетителей.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время, по данным издательства «Полимерные материалы», на территории России работают более 9,5 тысяч компаний-переработчиков пластмасс, их, которых примерно 160 — это крупные компании. Интерес к выставке проявили более 350 отечественных экспонентов, их стенды можно найти в российской части экспозиции.

Пространство выставки RUPLASTICA разделено на основные тематические разделы: машины и оборудование для производства полимерных материалов и каучуков, оборудование и машины для обращения с отходами и вторичной переработки полимеров и каучуков, сырье и вспомогательные материалы, изделия из полимерных материалов и каучуков, услуги для производства пластмасс и каучуков, а также аддитивное производство.

Выставке RUPLASTICA является ключевой коммуникативной платформой для профессионалов полимерной отрасли. Экспоненты получают возможность не только представить свои продукты и услуги, но и завязать прямые контакты с мировыми и российскими производителями и постав­щиками промышленной продукции.

Какой можно сделать вывод? Полимерная отрасль растет. Кабельщики от этого должны получить большее разнообразие материалов с новыми наборами свойств. Но важно помнить, что переход на "непроверенные" материалы без длительного опыта эксплуатации могут привести к неожиданностям для проложенных кабельных линий. Это значит, что возможности есть, но их требуется правильно реализовать.

Подробный обзор и обсуждение выставки RUPLASTICA 2024 смотрите в еженедельной прямой трансляции RusCable Live.

Текст: Сергей Кузьминов, при поддержке Ассоциации "Электрокабель"

Фото: Сергей Кузьминов, Юлия Смаргинская