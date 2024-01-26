В 2023 году Северная железная дорога реализовала инвестиционные проекты на сумму 30 млрд рублей.

На территории магистрали продолжается развитие железнодорожных подходов к портам Северо-Запада России. На станции Череповец-II в Вологодской области достроены 3 новых приемоотправочных пути по 1,5 км. Реконструируются транзитные парки станций Буй и Коноша-I, удлиняются приемоотправочные пути на десяти станциях участка Маленьга – Обозерская в Архангельской области. На станциях Глазаниха и Костринский Ручей в 2023 году работы завершены. Выполнено техническое перевооружение моста с вертикально-подъемной системой через Северную Двину в Архангельске.

Реконструирован вокзальный комплекс Кострома, где создан современный и комфортный транспортно-пересадочный узел. В 2023 году получено положительное заключение государственной экспертизы на проект реконструкции вокзала Архангельск, начато строительство транспортно-пересадочного узла в Переславле-Залесском Ярославской области.

Приобретен четырехвагонный электропоезд ЭП2ДМ, построенный из российских комплектующих. Парк локомотивов пополнили 26 единиц: 11 магистральных грузовых тепловозов и 15 маневровых тепловозов.

Капитально отремонтировано более 360 км пути, в том числе с использованием инновационной техники российского производства, также приобретенной по инвестиционной программе: рельсоукладочный комплекс и выправочная машина.

Магистраль реализует программу по техническому переоснащению грузовых терминалов и увеличению их перерабатывающих способностей. В Архангельске в 2023 году открыт транспортно-логистический центр. Продолжались работы по развитию грузового двора в Сыктывкаре.

На крупнейшей станции дороги – Лоста в Вологде внедряется первая на СЖД новая автоматизированная система для осмотра грузовых вагонов.

В 2022 году сумма инвестиций в развитие СЖД составляла 25 млрд рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.