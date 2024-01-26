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В Краснодаре ищут подрядчика для строительства школы за 1,8 млрд

26 января 2024, 15:00 406 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Краснодаре объявлены торги на проектирование и строительство школы на 1550 мест на месте старого велотрека, сообщает RosTender.info.

Прием заявок на участие открыт до 5 февраля, начальная цена контракта составляет 1,8 млрд рублей. Работы начнутся в марте 2024 года и завершатся к концу февраля 2026 года.

Согласно документации, здание будет состоять из нескольких этажей. Предусмотрен пищеблок, медицинский блок, а также помещения для начальных классов, основной и старшей школы.

Здание возведут на месте старого велотрека. Для спортсменов построят современный комплекс ВМХ на улице Обрывной.

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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